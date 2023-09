Sebastián Caicedo habló, de nuevo, de su divorcio: “Yo llevé el agua sucia”

En julio del 2022, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo hicieron público el final de su relación. Desde entonces, cada uno de los actores ha tomado su camino. A pesar de que ambos ya tienen nuevas parejas, la relación que sostuvieron sigue siendo tema de conversación. En una reciente entrevista con Bravíssimo, Caicedo contó que tras su divorcio fue víctima de muchos malos comentarios.

“Voy a decir algo que nunca he dicho en televisión ni en mis redes sociales, pero Dios lo puso en mi corazón en este momento y lo quiero decir. Yo en ningún momento quiero decir que mi relación anterior era mala, al contrario, fue una relación hermosa, con una mujer maravillosa, una mujer que merece todo lo mejor en el mundo, profesionalmente es maravillosa, pero voy a decir qué faltó en esa relación, faltó a Dios en la mitad”, inició diciendo.

“Cuando teníamos nuestras diferencias, como la tiene cualquier relación, era buscar, no en Dios, era buscar hacia los amigos, hacia otras personas y esa bola de nieve que es pequeña va creciendo y se te sale de las manos. En ese momento, dices ‘¿En qué momento esto pasó?’”, continuó.

En la conversación con el medio mencionado confesó que, tras divorciarse, pasó por momentos de depresión y ansiedad. Esta situación, a su vez, generó ‘pensamientos oscuros’ y lo llevó a aumentar 14 kilos, algo que nunca le había sucedido.

“Yo llevé el agua sucia. Si hubiera pasado algo de lo que me señalaban… se especuló de todo. Digamos la infidelidad, lo primero que la gente habla, pero si hubiera sido por eso, se hubiera dicho… Realmente yo no podía tomarme una foto con nadie y como no encontraban nada, alguien en Estados Unidos dijo que yo era gay”, destacó al respecto.

Sebastián Caicedo y su relación con Dios

Aseguró que decidió entregar su vida a Dios luego de recibir el mensaje de una persona que le prometió que oraría por él. Confesó que, aunque era escéptico a muchas cosas, empezó a creer y a sentir que siempre estuvo acompañado de la presencia de Dios.

Fue en la iglesia, de hecho, en donde conoció a su nueva pareja, Juliana Diez, con quien ahora tiene un emprendimiento de productos para el cabello. Carmen Villalobos, por su parte, comparte una relación amorosa con Frederick Oldenburg, un periodista venezolano de 37 años, reconocido por su trabajo como reportero y presentador en Telemundo.