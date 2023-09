Policía que cantó con Romeo Santos reveló la verdad detrás de su presentación

El concierto de Romeo Santos en Medellín fue un éxito y tuvo más de 50 mil personas en el público, quienes vieron cómo Wilmer Quinto, patrullero de la Policía Nacional, se montó al escenario y cantó al lado de ‘El rey de la bachata’.

El momento fue muy emotivo, pues el uniformado cumplió el sueño que tenía de estar junto a su ídolo musical, mientras que el artista neoyorquino estuvo complacido de ver que uno de sus seguidores lo imita y admira.

La noticia del policía en el concierto de Romeo Santos le dio la vuelta al país, pero fueron varias dudas las que quedaron en el aire, como, por ejemplo, ¿cómo hizo para que el cantante lo dejara subir al escenario?

Ante la gran cantidad de preguntas que suscitó su sorpresiva presentación en el Atanasio Girardot de Medellín, Wilmer Quinto habló con Caracol Radio y explicó cómo fue que se le dio esta oportunidad.

“La verdad fue algo imprevisto ¿Por qué subí a tarima?, porque yo estaba en el anillo de seguridad VIP cuando la gente que estaba ahí me reconoció: ‘Mira, este es el policía que canta como Romeo. ¡Romeo, sube al policía, sube el policía!’. La gente hizo la histeria para que me subieran y, en ese momento, Romeo me ve y me dice que suba. Yo estaba en servicio y, la verdad no me lo esperaba ¡Aproveché la oportunidad!”, explicó.

Por último, el policía que canta como Romeo Santos agradeció a la institución por haberle permitido estar allí ese día, así como al artista original por haber escuchado al público y haberle cumplido su más grande sueño.

El gesto de Romeo Santos generó una gran cantidad de elogios por parte de sus fanáticos y, sobre todo, de otros miembros de la Policía Nacional Fotografía por: Captura de pantalla Tiktok

¿Quién es el policía que cantó con Romeo Santos en Medellín?

Wilmer Quinto es el nombre de este servidor público que se pone todos los días su uniforme para velar por la seguridad de los antioqueños, mientras en sus ratos libres utiliza el micrófono para ganar un dinero extra.

Como imitador de ‘El rey de la bachata’, el uniformado ha ganado gran reconocimiento en redes sociales, por medio de las cuales varios videos suyos se han vuelto virales.

Gracias a la popularidad que Quinto ganó a través de las plataformas digitales, una gran cantidad de personas le animó a presentarse en Yo me llamo como el doble de Romeo Santos. Luego de mucho meditarlo, presentó su audición en el concurso de canto del canal Caracol, donde recibió elogios por su parecido con la característica voz del norteamericano y, por supuesto, los tres ‘sí’ del jurado.

Wilmer Quinto llegó a la escuela de Yo me llamo en 2019 y su talento le alcanzó para presentarse en varias galas, pero durante el tiempo que estuvo no logró demostrar mayor evolución. Razón por la cual fue eliminado del programa por Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, jurados en aquella ocasión.

En la actualidad se presenta como imitador de Romeo Santos y, según su representante, cobra un aproximado de 3 millones de pesos por una presentación de 40 minutos.