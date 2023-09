Piqué recordó su desenfrenada vida de soltero, antes de Shakira ¡Quiso ser DJ!

Gerard Piqué es un futbolista que, desde su debut en el FC Barcelona, no ha parado de estar en los focos de medios de comunicación en todo el mundo. Además, su relación con Shakira lo convirtió en un personaje reconocido para los seguidores del entretenimiento y la farándula.

Sin embargo, antes de su llegada al equipo catalán, cuando era jugador del Zaragoza y estaba soltero (2006), el antiguo deportista vivió una época de fiesta, excesos y desenfreno.

Así lo recordó Gerard Piqué en una charla con Ibai Llanos, reconocido influenciador de España, la cual fue transmitida en vivo por redes sociales.

En la actualidad, Gerard Piqué es presidente de Kings y Queens League, unas ligas de fútbol que revolucionaron el deporte Fotografía por: Enric Fontcuberta

“Me lo pasé muy bien. Es que Zaragoza es Zaragoza. Muchas primeras experiencias y hacía de todo ahí (…). Era el dueño en la sombra. No era el que daba la cara. No era el testaferro, pero siempre estaba por detrás, ahí, bien, controlando”, expuso el catalán de 36 años.

Gerard Piqué y su faceta como DJ

En aquella época de juventud y soltería, cuando tenía 19 años, el entonces jugador de fútbol decidió explorar una faceta que pocos conocen de su biografía, y que siempre quiso explorar, pero por perseguir sus sueños no lo había hecho: ser DJ.

“En Zaragoza había un local escondidito, un pequeño bar en un rinconcito. Nadie te veía allí y se llamaba ‘El Buscón’, no sé si todavía existe ‘El Buscón’ ¡No sabes lo que era!”, dijo entre risas.

En 2010, Piqué conoció a Shakira e inició una historia de amor que duró 12 años y dejó dos hijos, Milan y Sasha. La relación terminó en 2022 y, desde entonces, comenzó una polémica separación que ha dado mucho de qué hablar.

¿Piqué se juntaría con Bizarrap?

En otra de sus conversaciones con Ibai Llanos, Gerard volvió a hablar de su faceta musical y se refirió a la posibilidad de colaborar con el DJ argentino Bizarrap, tal y como lo hizo Shakira en su Session #53.

“Si algún día se hace una sesión de Bizarrap conmigo sería algo grande de verdad, estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente, entiendes, un chupito me parece poco”, expresó en aquella ocasión.

No obstante, Piqué no se refirió al papel que le gustaría desempeñar en una colaboración con el productor suramericano, aunque se podría suponer que no estaría detrás de las voces sino de los sonidos.