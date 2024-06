Piqué puso en duda su relación con Clara Chía con particular respuesta

Tras su separación de Shakira, Piqué se ha mostrado muy enamorado de Clara Chía, la mujer con la que le fue infiel a la barranquillera y madre de sus hijos Milan y Sasha.

Te puede interesar: Shakira y Piqué se ‘reconciliaron’ por amor a sus hijos Milan y Sasha

Shakira y Gerard Piqué. Fotografía por: Instagram Piqué - Shakira | Edición: Revista Vea

Aunque el exjugador del Barcelona ha sido muy reservado con su vida privada, de hecho, hasta el momento no ha brindado información de su relación con la joven, los medios de comunicación españoles han intentado sacar a la luz detalles desconocidos de su relación.

¿Qué pasó con la relación de Piqué y Clara Chía?

De acuerdo con lo que se ha rumorado, aunque hasta el 2023 todo parecía ir bien entre la pareja, ahora estarían teniendo problemas, pues no se volvieron a ver juntos en eventos públicos, ni viajes, ni en ningún tipo de salida, como lo hacían antes.

Según se ha dicho, los padres de Clara Chía no quieren a Piqué, lo que estaría complicando las cosas entre ellos. Eso ha aumentado los rumores de una supuesta ruptura.

Hace unos días, se viralizó un video donde Gerard está dando una entrevista. Allí le hacen una serie de preguntas que tenía que responder de manera rápida.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Lo primero que le preguntaron fue: “¿nombre completo?”, a lo que respondió: “Gerard Piqué Bernabéu”. Enseguida, el hombre que lo entrevistó dijo: “¿edad?”, Piqué respondió: “37 años”.

Cuando le preguntaron “¿estado civil?”, el deportista y empresario guardó silencio por unos minutos y luego respondió: “ehhh, con pareja”. Eso generó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues la dinámica era básicamente responder sin pensar tanto.

¿Piqué dudo de su relación? pic.twitter.com/RPRjbJjTsV — Solo Virales (@chisme_famosos7) June 7, 2024

De acuerdo con lo que dicen en redes, Piqué y Clara Chía no estarían pasando por su mejor momento, pero no quisieran darlo a conocer públicamente. La joven, quien se conoció con el ex de Shakira en su empresa Kosmos, nunca ha concedido ninguna entrevista, de hecho, tampoco tiene redes sociales, por lo que muy pocos andan enterados de lo que realiza. Las veces que ha sido abordada por la prensa, prefiere no responder, tapar su cara, o simplemente huir de los periodistas para no ser cuestionada sobre su relación con Piqué, que afectó el hogar con Shakira y sus hijos Milan y Sasha.

¿Qué pasará con el matrimonio de Piqué y Clara Chía?

Al comienzo de la relación, los medios españoles afirmaron que el futbolista y su novia llegarían al altar, algo que con Shakira no fue posible. “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia”, dijo la barranquillera en una oportunidad en entrevista con 60 minutes.

Vea también: Shakira tomó radical decisión sobre la salud de su papá William Mebarak

Pese a los rumores de ruptura de Clara y Piqué, el periodista Roberto Antolín aseguró que “Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista”, dijo.

Asimismo, se refirió a los planes de tener un hijo juntos. “es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas, lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya”.