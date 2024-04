Participante de ‘La casa de los famosos’ reveló que bebe de su propia orina

La dinámica de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ tomó un rumbo inesperado con la llegada de ocho nuevos participantes que ingresaron a una casa alterna y durante esta semana, tienen el reto de convencer a los colombianos de que cuatro de ellos, merecen ganar el beneficio de entrar a La Casa de los Famosos Colombia’.

Esta nueva dinámica tomará por sorpresa a los 14 famosos que quedan del grupo inicial de famosos y que ha superado diferentes pruebas y ha logrado avanzar en la competencia, tras siete eliminaciones y un retiro voluntario. Mientras que en La Casa principal, los 14 famosos viven una semana bajo el liderazgo de Omar Murillo, también tendrán que enfrentar una eliminación atípica, pues este domingo, serán dos los eliminados que abandonen la casa.

Participante que bebe de su propia orina

La actriz Elodia Porras, de 51 años, es una de las nuevas participantes que llegó a ‘La casa de los famosos’, su ingreso ha dado de qué hablar en redes sociales por su particular personalidad. La mujer, quien se considera científica espiritual, asegura que aprendió a conocer su cuerpo mientras vivió cinco años de ermitaña en las montañas, lejos de la fama.

Además, escribió un libro sobre su experiencia y hace stand up comedy sobre el mismo. Diosa no confía en nadie, ni siquiera en su propio instinto y deja claro que está decidida a entrar a ‘La Casa de los Famosos’ para demostrarle a Colombia que ella no es desequilibrada como muchos dicen. Cree y siente que en los primeros días estará en un espacio donde su voz será respetada y escuchada.

En el reciente capítulo de ‘La casa de los famosos’, la mujer, quien se hace llamar Diosa Paz, reveló un curioso dato de su vida que dejó impactados a los televidentes. En el confesionario contó que practica la orinoterapia, quiere decir, que de vez en cuando toma su propia orina.

“No desayuno, pero sí me tomó mi chichí. Acá no sé cómo lo voy a hacer porque no tengo un recipiente. Normalmente, yo recojo mi chichí en la cama y acá la estoy compartiendo. No es algo que haga todos los días, pero sí me la tomo”, expresó. Aquí sus declaraciones.