Paola Jara reveló a qué se dedican sus papás y su hermana

La carrera musical de Paola Jara inició cuando tenía 14 años, época en la que grabó sus primeras producciones. Además, se dio a conocer como telonera en un concierto de Vicente y Alejandro Fernández en la ciudad de Medellín.

A su corta edad participó en diferentes concursos musicales en el colegio e inició su carrera de pregrado en Música, en la Universidad Eafit. En el año 2009 grabó su primer álbum llamado ‘Paola Jara’ con el productor musical Iván Calderón. Actualmente, cautiva al público con canciones como ‘Mala mujer’, ‘Murió el amor’, ‘Prohibido’, ‘Salud por él’, ‘Como si nada’, entre otros éxitos.

¿A qué se dedican los papás de Paola Jara?

La artista, de 40 años, siempre se ha mostrado en redes sociales muy cercana y amorosa con sus papás William Zapata, Marleny Jaramillo y su hermana Maria. Sin embargo, poco se conoce sobre sus profesiones y en una reciente entrevista con la emisora Tropicana, la paisa reveló a qué se dedican.

“Mi papá es ingeniero mecánico, pero ahora está dedicado al agro y la finca en Abejorral, Antioquia. Exporta aguacates y tiene un emprendimiento que es humus, un fertilizante para los suelos. Mi papá toda la vida ha tenido diferentes negocios: lavadero de carros, en la construcción, siempre ha sido muy trabajador”.

“Mi mamá es ama de casa. Siempre ha sido muy berraca y trabajadora, como buena paisa, pero ya hace unos años está tranquila descansando en la casa. Y aunque mis papás son separados, todos nos llevamos muy bien”.

Posteriormente, Jota Flórez, director de la emisora, se refirió a María Alejandra, hermana de la cantante, asegurando que hace unos años trabajó en la parte de producción en televisión. Paola confesó a qué se dedica actualmente. “Hace unos años, estudió Comunicación Social y tiene su maestría, pero ahorita no está ejerciendo, trabaja conmigo en la parte visual y está super pendiente de los videos”, finalizó.

No obstante, también se conoce que la intérprete de ‘Mala mujer’ tiene dos hermanos medios, pero no entregó muchos detalles de ellos. Sin embargo, internautas en redes sociales no se quedaron con la duda y encontraron a uno de ellos a través de Facebook.

Se trata de William Zapata, quien usualmente sube publicaciones de sus entrenamientos físicos. Precisamente, la esposa de Jessi Uribe comentó uno de sus post con el siguiente mensaje: “Qué disciplina, bro”, a lo que él le contestó: “Sista, ya podríamos entrenar juntos”. Acá se lo mostramos: Paola Jara: él sería el medio hermano de la cantante, al que comparan con Jessi Uribe

