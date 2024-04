Exparticipante de ‘Protagonistas’ es la asesora de imagen de Karen Sevillano

Karen Sevillano es una de las influencers más reconocidas del país, por su contenido en redes sociales sobre empoderamiento femenino con un toque de humor.

Aunque su autenticidad es una de sus mayores fortalezas, la caleña también se ha visto envuelta en polémicas por su comportamiento con los demás participantes de ‘La casa de los famosos’, reality show al que ingresó hace hace dos meses.

“Estoy aquí en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ porque es lo que el pueblo pide. No empiecen con el cuestionamiento de por qué soy famosa. Soy creadora de contenido digital, he participado en un reality y lo gané, lo cual no es lo mismo. Ahora también estoy en una película. En cines, ¡sí señores! Así que vengo aquí con calma, diversión y espontaneidad, pero que nadie se atreva a levantar la voz contra mí, porque eso jamás lo permitiré”, expresó Karen en una entrevista con el Canal RCN, cuando ingresó al programa.

¿Quién es la asesora de imagen de Karen Sevillano?

Ante las cámaras de ‘La casa de los famosos’, la caleña expresó que necesitaba que una mujer llamada Kelly Fer le enviara 15 outfits a la casa, entre camisetas y pantalones. “Necesito que me arme un armario funcional, bastante ropa de gala y pelucas”.

Ante el video, Kelly Fernanda Echeverry, reaccionó y aseguró que era la asesora de imagen de la mujer, sin embargo, muchos la recordaron también por su participación en ‘Protagonistas de Novela’, hace 12 años.

Después de su participación en el reality, la mujer se dedicó a la industria de la moda, tiene una marca de ropa y es asesora de imagen. En un clip publicado en su cuenta de Tik Tok, Kelly aprovechó para mostrar el clóset de Karen Sevillano, una de sus clientas. “La idea es revisar bien el clóset de Karen para elegir prendas básicas para armarle unos looks espectaculares”. Posteriormente, procedió a elegir varios looks para enviarselos al programa. Aquí el video de los outfits.

Así lucía Kelly en Protagonistas de Nuestra Tele

Kelly participó en ‘Protagonistas de Novela’, el año 2012, junto a famosos como Sara Uribe, Edwin Garrido, Sebastián Tamayo, Elianis Garrido, Óscar Naranjo, Mateo Ramírez, y más. La mujer se destacó por ser una participante extrovertida y amigable, sin embargo a la quinta semana del reality fue amenazada por convivencia y fue eliminada con un porcentaje de 68,6%.