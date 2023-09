Novia de Jhonny Rivera habló de casarse y tener hijos

Jenny López, novia del cantante música popular Jhonny Rivera, reveló, a través de sus redes sociales, la opinión que tiene acerca de tener hijos. La artista respondió preguntas acerca de su apariencia física y de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

“Yo quiero que mi Dios me ponga las cosas en el camino. Si yo me caso o no, no voy a dejarme de sentirme realizada como mujer, cada día, época y etapa de nuestra vida lleva su propio afán, si llega una etapa donde haya matrimonio e hijos la voy a recibir con mucho amor y si no llega también voy a estar muy tranquila”, comentó a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Explicó, además, que cuando era niña era ‘gordita’ y que fue hace apenas tres años que, a causa de un cambio hormonal, su peso estuvo en los casi 40 kilos, es decir, por debajo de su peso ideal. “Logré subir de peso y me trato de conservar en mi peso actual (53 kilos) (...) Y estas fotos son antes de operarme (los senos y la nariz) no tengo lipo como muchos creen”.

Desde que se hizo público su romance con Jhonny Rivera, han sido varias las críticas que ha recibido, entre ellas, que estaría con el artista oriundo de Pereira por intereses económicos.

“Lo que pasa es que yo creo que tú me sigues después de todo el tema del chisme porque para los que me siguen ahora, que son nuevos, les cuento que yo trabajo hace cinco años con Jhonny y siempre he salido a cantar. Empecemos de cero, Sabía que no cambiarías, Sé que te fallé, las canciones que él tiene a dúo y hago parte de su agrupación en la parte de los coros. Entonces no es de ahora, no es después del chisme, no quiero fama, hace parte de mi trabajo”, le contestó a una persona que le dejó un comentario negativo en sus redes.

En otra publicación en su cuenta de Instagram, Jenny aseguró que lo sucedido ya lo esperaba. “Desde que se hizo pública la relación sabía que iban a llegar personas con buenos y malos comentarios, pero yo no me voy a poner a discutir con nadie porque cada quien puede opinar lo que quiera”, detalló.

“Él se ganó mi corazón, solo con su sencillez, nobleza y carisma, cómo trata a su familia y a mí especialmente, me habla y me confirma que es un ser maravilloso y para mí sí es un papasito”, concluyó la artista.