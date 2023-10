Natasha Klauss, de ‘Pasión de gavilanes’, contó por qué le caía mal Michel Brown

La telenovela Pasión de gavilanes estrenó su segunda temporada en Netflix, después de dos décadas del éxito de la primera. La historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, que alcanzó altos puntos de rating, llegó este año al canal Caracol.

Recientemente, a través de su cuenta de TikTok, donde es una activa creadora de contenido, Natasha Klauss, quien le da vida a Sarita Elizondo, contó, cuando presentó casting para participar en la novela, optaba por el papel de Rosario Montes, pero finalmente fue elegida para interpretar a la hermana de Jimena y Norma, mientras que el rol de la bailarina le fue asignado a Zharick León.

Pero la revelación que sorprendió a sus seguidores tuvo que ver con su coprotagonista, Michel Brown, quien interpreta a Franco en la novela, no estaba entre sus afectos “¿sabían que Michel Brown me caía mal?”.

A Natasha Klauss le ‘caía mal’ Michel Brown

La caleña contó que cuando supo que Michel Brown, en el papel de Franco Reyes, sería su pareja en la novela, no le encontró sentido a esta conexión entre los personajes, pues para ella, era como juntar ‘chicha con limonada’. Mencionó que mientras grababan la primera temporada, veía en el actor argentino a alguien muy tímido, con quien no conectaba.

La actriz reveló que en la época en que grabaron la primera temporada de Pasión de gavilanes, Michel Brown y Juan Alfonso Baptista eran muy jóvenes y estaban en una onda muy diferente a la suya. “Tenía contacto con él, en las grabaciones, pero realmente no (...) él es tímido, aunque ustedes no lo crean (...) a mí no me daba onda (...) él estaba en su onda, en su momento, de, qué se yo, de pasarla bueno, estaba ‘pelao’, estaba sin esposa, sin nada (...) súper criticona siempre”, dijo Klauss.

Natasha Klaus y Michel Brown nunca fueron novios

Con el tiempo, a pesar de la poca fe que tenían Natasha y Michel en el romance de Franco y Sarita, sus personajes, su historia de amor se convirtió en una de las favoritas de los televidentes. Fue tal la química que surgió entre ellos en la pantalla, y que se evidenció en el primer beso que se dieron, lleno de romanticismo, que muchos seguidores llegaron a pensar que su relación fue más allá. Al respecto, la artista aclaró que entre ella y el actor oriundo de Buenos Aires, no hubo algo más allá y que siempre se han tratado con hermanos.