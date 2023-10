Piqué le negó autógrafo a colombiana y Clara Chía la salvó: “perdí mi dignidad”

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía ha sido polémica desde sus inicios. La supuesta infidelidad del exfutbolista, pareja de Shakira, pero relacionado románticamente con la joven de Barcelona, hizo que su romance quedara en medio de las críticas. Lo cierto es que el noviazgo de la pareja parece ir bien a pesar de los conflictos a su alrededor.

También puedes leer: ‘La Segura’ tuvo una cirugía urgente por los biopolímeros: “Estaba llena de pus”

El exdeportista y la joven de 23 años han sido constantemente perseguidos tanto por la prensa, como por seguidores de la cantante colombiana que condenan su romance. Gracias a ello, ambos han tomado acciones para mantenerse seguros, por ejemplo, una orden de alejamiento al paparazzi Jordi Martin, quien ha estado al frente del caso de la ruptura y la nueva relación del padre de los dos hijos de la artista barranquillera.

cosas q ni yo me creería q me pasan: EN MI VUELO BCN - MÁLAGA VENÍAN CLARA CHÍA Y PIQUÉ AJAJAJAJAJAJA ES Q NO PUEDO ESTO ES PERSONAL CONTRA MI COLOMBIA QUERIDA EL DÍA DE LA HISPANIDAD!!!!! — miau (@catcatssscat) October 12, 2023

Piqué le negó un autógrafo a una mujer colombiana

Recientemente, a través de sus redes sociales, una colombiana contó que había vivido un incómodo momento con el oriundo de Barcelona. Según detalló, coincidió con él y con Chía, en un avión. De acuerdo con la información que la mujer escribió en su cuenta de Twitter (X), quiso acercarse al exjugador de fútbol para pedirle un autógrafo, pues su primo es fan del deportista.

Según contó, Piqué no quiso darle el autógrafo porque ‘no era momento’, sin embargo, habría sido Clara Chía quien le habría ayudado a conseguírselo. “Cosas que ni yo me creería que me pasan: en mi vuelo Barcelona - Málaga, venían Clara Chía y Pique (...) es que no puedo, esto es personal contra mi Colombia querida (...) el día de la hispanidad. Mi mamá, como buena colombiana paisa sapa chismosa que es, grabó a Piqué por todos los ángulos, claro que sí”, inició relatando.

Te puede interesar: Suegra de Felipe Saruma confirmó que la pareja no se ha separado. ¿Qué dijo?

muy xd ajajajajajajaja PERDÍ MI DIGNIDAD COLOMBIANA PIDIENDOLE UN AUTOGRAFOXQ MI TIA ME PIDIO UNO PARA MI PRIMITO Y EL MAN ME DIJO "NO AHORITA NO" pero la clara fue linda pa qué, me sonrió, asintió y le pasó el papel jajajaja. X ELLA ES Q LE TENGO AUTOGRAFO A MI PRIMO JAJAAJAJAJ — miau (@catcatssscat) October 13, 2023

Clara Chía fue amable con la seguidora

“Perdí mi dignidad colombiana pidiéndole un autógrafo porque mi tía me pidió uno para mi primito y el man me dijo ‘no, ahorita no’, pero la Clara fue linda, pa qué, me sonrió, asintió y le pasó el papel. Por ella es que le tengo autógrafo a mi primo”, señaló la mujer en sus redes sociales.

La relación de Clara Chía y Gerard Piqué se confirmó oficialmente cuando el exfutbolista compartió una imagen de él y ella abrazados. Esto ocurrió tan solo días después de que Shakira hiciera pública su sesión musical con el productor argentino Bizarrap, en la que expuso algunas cosas de su divorcio y de su exesposo.