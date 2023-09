“Muy ofensivo”: Carolina y Nela molestas por la calificación en ‘MasterChef’

Un nuevo desacuerdo se vivió en MasterChef Celebrity. En esta ocasión, las protagonistas fueron Nela González y Carolina Acevedo, a quienes se les vio muy molestas por la calificación que le dieron los jurados a la preparación que hicieron en conjunto. El reto del capítulo del 13 de septiembre consistía en preparar un plato que fuera atractivo para subir a redes sociales. Tatán Mejía, deportista colombiano y exparticipante del concurso, fue invitado a calificar las preparaciones.

Daniela Tapia, quien obtuvo una ventaja tras ser la mejor cocinera del capítulo anterior al de anoche, fue la encargada de asignar las parejas a sus compañeros, y dejó a Nela trabajando con Carolina, al Negrito con Martha Isabel Bolaños, a Natalia Sanint con Adrián y a Diego Sáenz con Juan Pablo Barragán. El reto no solo era cocinar pasta, pues consistía también lograr un bello emplatado. En esta ocasión, Tatán fue el jurado invitado porque en su temporada, se destacó por la calidad visual de sus presentaciones.

Te puede interesar: Daniela Álvarez asustó a sus seguidores por su salud: “pido a Dios más fuerza”

Los cocineros se pusieron manos a la obra y comenzaron a cocinar. Luego de tener sus platos listos, se prepararon para presentarse al atril para que los jurados los calificaran. Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch, Christopher Carpentier y Tatán Mejía tenían para evaluar paletas en las que, al estilo de las redes sociales, tenían una manito con el dedo pulgar arriba, en símbolo de ‘me gusta’, una manito con el dedo pulgar hacia abajo, en señal de ‘no me gusta’; y un emoji de ‘popó’, que representaba que un plato estaba pésimo.

Las últimas en presentarse ante los jurados fueron Nela González y Carolina Acevedo. Sus compañeros estaban asustados porque conociendo su nivel, sabían que podían ser las ganadoras. Lo que no esperaban era la mala evaluación que iban a obtener segundos después y la molestia que esa calificación les iba a producir.

“Tenemos lo más cool de la vida, la rompemos, le damos en la cara a todos”, inició diciendo Carolina, confiada en que iban a ganar. “El emplatado está espectacular, el emplatado está espectacular”, añadió Nela.

Aunque Tatán las felicitó y les dijo que era un buen plato, los jurados manifestaron todo lo contrario. “El plato es divino, el problema está en, ¿qué es el plato? ¿Es una ensalada? ¿un plato frío? ¿un plato caliente? de verdad, no sé cómo abordarlo”, dijo, inicialmente, Carpentier. Carolina y Nela se defendieron fuertemente y aseguraron que simplemente era un plato creativo.

Rausch continuó, y expresó su desacuerdo con el plato de las actrices. “No, no le encuentro el sentido, esto no va conmigo”, sentenció. “La salsa está súper líquida. Es lo más parecido a un ramen. Es un caldo líquido con pasta”, dijo Nicolás de Zubiría. “Es raro”, concluyó.

También puedes leer: Alejandra Giraldo: edad, esposo, mascotas y más sobre la presentadora de Caracol

“A esta altura solo quiero que me digan que puedo volver a la estación, porque ya me sabe a mierd*, perdón”, dijo Carolina en medio de las entrevistas del programa, molesta por las palabras de los jurados. “Me parece muy ofensivo utilizar un emoji de popó”, destacó Nela tras la evaluación de Jorge Rausch. La venezolana dijo que no les pidieran ser creativos a los concursantes porque, cuando lo eran, no los iban a entender.

Nela, molesta, aseguró que no les pidieran ser creativos a los concursantes porque, cuando lo eran, no los iban a entender. “No me parece justa la votación, no me parece justo lo que está pasando en el reto”, sentenció Nela.