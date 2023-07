Miguel Varoni expresó su amor por Colombia e interpretó típica canción

Miguel Varoni es uno de los actores más queridos en Colombia. El hijo de la legendaria actriz Teresa Gutiérrez alcanzó fama mundial por su protagónico en Pedro el escamoso, telenovela que regresará pronto con una nueva temporada.

A pesar de estar mucho tiempo fuera del territorio nacional, el artista y ejecutivo, que nació en Argentina, pero llegó a Colombia cuando solo tenía unos meses de nacido, guarda un gran cariño por este país.

Así lo demostró una vez más el pasado 20 de julio, cuando aprovechó la celebración del Día de la Independencia para interpretar una icónica canción colombiana.

Miguel Varoni se grabó cantando pic.twitter.com/Wgt2do0MEl — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 21, 2023

“Es mi amor tan grande, que parecen dos, que parecen cuatro, mira, te juro por Dios. El que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate, el que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate, no sabe lo que es canela, ni tamal con chocolate. Oye, chinita querida, de la alborada lucero, si tú me dejas por otro del guayabo yo me muero”, fue parte de la interpretación que hizo Miguel Varoni de la canción Los cucaracheros, interpretada por los artistas Darío Garzón y Eduardo Collazos, de Garzón y Collazos.

La grabación del famoso actor fue hecha mientras transitaba por las calles de Bogotá, donde se encuentra grabando una nueva temporada de Pedro el escamoso.

Como era de esperarse, seguidores colombianos de Varoni celebraron su publicación y se mostraron muy contentos de ver el amor que siente por su país.

El cambio extremo de Miguel Varoni

Tras su regreso a la capital colombiana para encarnar de nuevo a Pedro Coral Tavera, el argentino visitó al cirujano que hace algunos meses lo operó y le hizo un rejuvenecimiento facial.

“Le hice unos ajustes en el rostro para poder recuperar su aspecto juvenil y, de esa manera, que él pudiera mejorar la proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del cuello (que en realidad se le notaba bastante deteriorado). A partir de eso que mejorara un poco más la expresión de la mirada y sus características generales”, explicó el profesional de la salud.

Esta fue la publicación que hizo el cirujano de Varoni tras conocerse los resultados finales de su intervención Fotografía por: Captura de pantalla

De igual manera, el médico señaló que a Miguel Varoni se le “aceleró el envejecimiento” por una “importante pérdida de peso” que presentó en meses posteriores a su contagio por covid-19, lo cual generó también flacidez en su zona abdominal.

“Su proceso de envejecimiento se aceleró muchísimo porque al perder el volumen facial, la estructura que le da cierto soporte a la cara no solo son los huesos y el músculo también es la grasa que está debajo de la piel, y al disminuir su volumen empieza también a ponerse muy flácida (...) Casi que siempre a medida que envejecemos va cambiando la cara, pero si envejecemos y, además, adelgazamos con una pérdida importante de peso, no solo cambia la cara sino que también cambia el cuerpo”, concluyó el galeno encargado de todo el proceso.