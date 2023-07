¿Quién es el papá de Anuel AA? Se trata de una leyenda de la música en Puerto Rico

Anuel AA es uno de los cantantes más reconocidos de reguetón en el mundo, pues antes y después de estar en prisión su nombre hizo parte de canciones en las que también participaron otras estrellas, como Ñengo Flow y Arcángel.

Sin embargo, el gusto musical del puertorriqueño no surgió en él de un momento a otro sino que fue una pasión cultivada por José Gazmey, su padre.

“Mi papá me dio la vena musical y en él se basó mi carrera. No trabajamos juntos, pero me aconseja mucho y me dice qué hacer en ciertos aspectos (...) Es alguien que siempre me va a decir la verdad, así no me gusta y eso es lo más importante de todo. Lo único que me hace feliz es mi familia y tenerlo me alegra mucho”, expresó hace tiempo Anuel AA en entrevista con Ipauta.

Fotografía por: Instagram José Gazmey

¿Quién es el papá de Anuel AA?

Es un reconocido músico y empresario que, durante más de 10 años, se desempeñó como vicepresidente de la división puertorriqueña del departamento de A&R en Sony Music.

Previo a su faceta como ejecutivo brilló como bajista. Su talento con este instrumento lo afinó al estudiar en el Berklee College of Music de Boston, la universidad de música más grande del mundo.

Después de su llegada a la academia, el papá de Anuel AA fue elegido como el reemplazo del bajista estadounidense Sal Cuevas en La Fania All-Stars. Su primer trabajo con esta agrupación se conoció en 1984, cuando estrenaron el álbum Lo que pida la gente.

José Gazmey también tuvo participación en proyectos de los salseros Cheo Feliciano, Gilberto Santarosa y Luis Enrique, de quien fue su director musical hasta que llegó a la junta directiva de Sony Music en Puerto Rico. Tan alto fue su desempeño como bajista que se le llegó a considerar como el mejor de su país.

Después de dar un paso al costado en dicha compañía, el bajista puertorriqueño fundó su propia empresa, Gazmey Music, para impulsar las carreras de artistas dentro y fuera de su país. Sin embargo, todo acabó en 2012.

Este mismo año Anuel AA debutó en la música y tiempo después fue capturado por posesión ilegal de armas de fuego. Resultó condenado y pasó 10 meses en prisión, pero su padre se encargó de dar las directrices para que este tropiezo no afectara su carrera artística.

De hecho, durante todo ese tiempo reconocidas figuras del reguetón participaron de una campaña llamada ‘Free Anuel’, en la cual unieron sus voces para pedir la libertad condicional del artista a través de varias canciones.

“El hijo de José Gazmey es un muchacho simple y de corazón noble, que si tiene que darle su plato de comida a otra persona lo hace. Todo lo que proyecta como personaje no es necesariamente lo que es como persona”, agregó el papá de Anuel en charla con Ipauta.