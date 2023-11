¿Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz terminaron?: “Hemos tomado un tiempo”

Días después de cancelar su compromiso, Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz han vuelto a estar en el foco de la prensa, y esta vez por cuenta de unas sorpresivas declaraciones que entregó el ganador del Desafío Super Humanos 2017.

Y es que el influenciador antioqueño se pronunció sobre su relación amorosa con la intención de silenciar algunos rumores de ruptura que les rodean. Sin embargo, las declaraciones dejaron más preguntas que respuestas.

Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz llevan varios años de noviazgo Fotografía por: Instagram

¿Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz terminaron?

Para resolver esta duda, el exnovio de la presentadora Melina Ramírez habló en entrevista con el portal informativo Pulzo. Allí aseguró que, a pesar de haber suspendido la boda, su noviazgo con la modelo continúa firme.

No obstante, las palabras del también exconcursante de La isla de los famosos dejaron expuesto que ha tenido días difíciles con su novia: “Estamos, pero cada uno desarrollándose y mejorando, sin dejarnos de ver ni tampoco de hablar. Hemos tenido momentos en los que nos hemos tomado un tiempo para ver cómo mejoramos ambos”.

Días después, Mateo Carvajal fue invitado a Buen Día Colombia, programa de televisión en el que le preguntaron si estaba arrepentido de haberle pedido matrimonio a Stephanie Ruiz. Fue entonces cuando reiteró que la historia de amor con su pareja continúa escribiéndose.

Te puede interesar: Sale a la luz polémico secreto de Gerard Piqué, exnovio de Shakira

“Uno no se arrepiente nunca porque es una mujer maravillosa. Ella sabe que la amo mucho y que la respeto mucho. Con ella he crecido demasiado y es un motor que me inspira”, concluyó al respecto.

Las rupturas entre Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz

A mediados de febrero de 2022, el influenciador Belmer Ospina, conocido en redes sociales como ‘Be’, comentó públicamente que Mateo habría vuelto a la soltería.

“Le estoy buscando novia el día de hoy porque está soltero, para que todos sepan (...) Lo dejaron hace poco, lo dejaron y está un poco despechado, entonces yo quiero buscarle una mujer que lo ayude a salir de eso”, dijo el creador de contenido sobre su amigo, quien también fue novio de Luisa Fernanda W.

Puedes leer también: Esposa de Daddy Yankee alimenta rumores de divorcio con extrañas publicaciones

Siete meses más tarde, ‘Be’ comentó que Stephanie Ruiz habría vuelto a terminar con Mateo Carvajal porque, al parecer, lo habría encontrado “mal parqueado” con otras mujeres.

“¿Qué pasó entre Mateo y la ‘Flaca’?”, le preguntó uno de sus seguidores, a lo que contestó: “No sé, mínimo lo habrán dejado por perro (...) Lo pillaron en Cali mal parqueado con unas bebecitas”.