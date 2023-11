Mariana Gómez, de ‘Arelys Henao’, se confesó y pidió disculpas por esta razón

Una sorpresa se llevaron los seguidores de Mariana Gómez, a quien muchos recuerdan como la protagonista de Arelys Henao: canto para no llorar, con la inesperada confesión que hizo la actriz a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 1.9 millones de seguidores.

Mariana Gómez y Arelys Henao Fotografía por: JAIRO QUINTERO

¿Qué dijo Mariana Gómez, actriz de ‘Arelys Henao: canto para no llorar’?

Por medio de una historia, la también cantante se mostró arrepentida de un comportamiento que presumió durante mucho tiempo, pero que a la vez estaba atentando contra su vida.

De acuerdo con lo expuesto por Gómez, para su numerosa comunidad de fanáticos en redes sociales se volvió costumbre verla fumando en cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapeadores. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo logró entender el mal que se hacía a sí misma y la influencia negativa que ejercía en muchos jóvenes que la siguen.

“Como figura pública que salió en muchos videos y fotos vapeando, pido disculpas. Hace un par de meses deje de vapear y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida”, expresó la estrella de Arelys Henao.

Posteriormente, Mariana Gómez aprovechó la ocasión para hacer varias advertencias a quienes defienden el vapeo como una alternativa al cigarrillo tradicional. Además, reveló que personas cercanas a ella se han visto altamente afectadas por esto mismo.

“Los riesgos en salud son reales e irreversibles, y me siento con la responsabilidad de compartir esto. Así que, si todavía estás pegado a un vape, infórmate por favor. Tengo personas cercanas que terminaron en un hospital, realmente graves. Es un vicio que no vale la pena. Tú puedes dejarlo, igual que yo”, concluyó.

El otro oscuro capítulo que superó Mariana Gómez

La joven artista, famosa también por su paso en La reina del flow, concedió en septiembre pasado una entrevista a Eva Rey y su programa para YouTube. En esta conversación, salió a la luz una situación que muy pocas personas conocían y es que, así como millones de personas en el mundo, la actriz ha padecido depresión.

“Estaba muy descontenta, no me caía bien. Pensaba que no era la persona que realmente quería ser. Yo sentía que estaba en un momento de angustia, de ansiedad, de insatisfacción, donde los resultados de lo que hacía en mi vida no eran muy positivos”, comentó en aquella ocasión.

Al ver que su salud mental estaba tan afectada, la protagonista de Arelys Henao: canto para no llorar decidió tomar cartas en el asunto, aun cuando tuvo algunas dificultades en su tratamiento: “Dije: ‘Acá tengo que empezar a hacer algo porque así no es como yo quiero vivir. Esta no es la sensación que quiero que me acompañe por el resto de mi vida’. Así que empecé a buscar soluciones (...) Estuve medicada y en el momento más oscuro de la enfermedad yo estaba en Nueva York, estaba viviendo sola y llegué a pensar muchas cosas”.