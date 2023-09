Mariana Gómez asegura que la han hecho ‘sentir fea’ dentro de la actuación

La actriz colombiana Mariana Gómez ha conquistado no solo un lugar muy importante dentro de la industria de la televisión colombiana, sino el corazón de los televidentes. Fue en el 2022 cuando protagonizó la novela Arelys Henao: canto para no llorar, uno de sus trabajos actorales más importantes. El camino no ha sido fácil, y así se lo confesó a la presentadora Eva Rey.

Y es que fue en el avance del que será el nuevo capítulo del programa de la periodista española, Desnúdate con Eva, que Mariana abrió su corazón y habló de su experiencia durante su primer casting. Tenía 15 años, y un productor le dijo que si quería hacer parte de la industria debía que modificar su apariencia física, pues, la que tenía estaba lejos de cumplir con los estándares exigidos.

“¿Te han hecho sentir fea?”, preguntó Eva. “Sí, muchas veces, muchísimas veces. Cada vez me importa menos”, respondió la también cantante. Según Mariana, al presentar un casting, la persona que la recibió le dijo que tenía, incluso, que operarse.

Qué le dijo el productor a Mariana Gómez

“Cuando estaba chiquita era muy duro. Me llevaron donde un productor, yo me senté con él y me dijo: ‘mi amor, o sea, si quieres entrar a la televisión, empieza a bajar de peso, ponte tetas (...) me dijo algo de la nariz, y yo no entendí nada, porque yo toda la vida pensé que mi nariz era muy bonita”, dijo entre risas.

Contó, además, que el director también le pidió cambiar su forma de vestir porque ‘esa ropita’ que llevaba puesta no iba. “Me volvió mie**”, recordó.

“Eso me rayó mucho por mucho tiempo. A mí me gusta mucho la naturalidad porque como yo me veo, en lo que yo hago, en mi carrera, yo necesito prestarle mi físico a los personajes, entonces necesito que mi físico se pueda adaptar a todo tipo de personajes, porque yo quiero hacer muchos personajes”, concluyó en el corto clip que compartió Eva.

Según se escucha en el video, el tema de conversación surge a causa de la charla que sostenían Eva y Mariana acerca del papel de la mujer dentro de la industria. De acuerdo con lo que se le oye decir a Mariana al inicio del video, a las mujeres ‘se les exige’ mucho más en trabajos relacionados al negocio del entretenimiento.