A través de sus redes sociales, Juliana Galvis advirtió a sus seguidores de personas inescrupulosas que estarían haciéndose pasar por ella en su cuenta de Instagram. La actriz compartió una captura de pantalla en la que se veía el perfil falso, llamado ro_julianagalvisv. La cuenta, para el momento de la noticia, ya tenía 22 publicaciones, 58 seguidores y 373 personas seguidas.

“Esta cuenta es falsa. No soy yo. Ayúdenme a reportarla. Por favor, tengan mucho cuidado”, escribió Galvis al lado de la fotografía. La actriz siempre ha sido activa en sus redes sociales, sin embargo, su presencia en esos espacios virtuales aumentó tras su participación en MasterChef Celebrity, concurso donde estuvo hasta mediados de agosto.

Juliana Galvis advierte a sus seguidores de perfil falso que le crearon Fotografía por: Instagram

Así fue la salida de Juliana Galvis de MasterChef Celebrity

Aunque su desempeño en el concurso fue bueno y era una de las favoritas a ganar el premio, su cocina le jugó una mala pasada y su preparación de pasta, que quedó cruda, no convenció a los jurados y produjo su salida.

Los jueces del programa aseguraron que su estado de ánimo se había evidenciado en la preparación, pues, Juliana estaba triste. Ella misma comentó que desde el capítulo que habían grabado en Villa de Leyva no se venía sintiendo bien.

“La verdad es que yo no estaba esperando salir. Yo sabía que había cometido errores, mi mayor error fue que me quedó poquita salsa (...) pero dije: ‘bueno, dentro de todo no es tan grave’. Y cuando dijeron y la eliminada es... Se me paró el corazón (...) Me dio muy duro, no estaba preparada, yo quería llegar mucho más lejos”, confesó en Buen día Colombia, programa matutino del canal RCN.

En ese mismo programa habló de su relación con Juan Pablo Barragán, quien actualmente se encuentra en la competencia, y detalló que su amistad con el actor empezó a tener algunos altibajos. “Como que no entendía que estaba pasando con mi relación con Juan Pablo en ese momento. Yo decía: ‘pero nos hemos querido tanto y algo está pasando, algo está pasando...’ y me dejé afectar”, manifestó.

“Realmente a mí sí me dio muy duro, suena muy tonto, y hoy lo veo después de unas semanas desde que salimos, y hoy no hay ningún sentimiento negativo con Juan Pablo, lo quiero con mi corazón (...) Pero a mí me dio muy duro no entender qué era lo que estaba pasando, cuando éramos tan amigos”, detalló.