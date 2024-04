¿Mariana Gómez atraviesa por días difíciles? Inesperada publicación desató dudas

Mariana Gómez sorprendió en la noche del 8 de abril a su numerosa comunidad de seguidores, tras compartir un mensaje en el que habló sobre una de las épocas “más oscuras de su vida”.

La actriz y cantante, a quien muchos recuerdan por sus protagónicos en Arelys Henao: canto para no llorar y La influencer, publicó el recuerdo a través de su cuenta de Instagram. Además, allí mismo dejó una emotiva sorpresa para sus más fieles fanáticos.

La “oscura” época de Mariana Gómez

De acuerdo con lo expuesto por la antioqueña de 31 años, el 2023 no fue un año fácil. De hecho, hubo un momento en este periodo de tiempo que marcó su vida por lo compleja que resultó.

“El año pasado viví una de esas noches oscuras del alma. Aunque afuera todo estaba perfecto, adentro estaba atravesando un proceso doloroso, duro, pero necesario. ‘Todas las crisis son sagradas’, me dijo una vez mi guía, maestra y amiga, Alea Santinni. No lo entendí hasta que lo vi, hasta que me lancé y hasta que me solté. Todo en esta vida es pasajero y el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer”, escribió Mariana Gómez en las primeras líneas de su publicación.

Por fortuna, estas dificultades son cosas del pasado para la reconocida actriz, quien aprovechó las dificultades para crecer personalmente e inspirarse artísticamente.

“Gracias universo por sostenerme y gracias al amor que hizo y sigue haciendo por mí lo que no puedo hacer por mí misma”, agregó.

Mariana Gómez estrenó íntima canción

Una proceso de este tipo suele ser inspirador para un artista y así sucedió con la cantautora paisa, quien usó sus vivencias para componer una pieza, de la cual entregó un primer adelanto.

“Esta canción la escribí a principios de este año, un día en el que sentí que el velo que no me estaba dejando ver bien se había terminado de caer. No tengo ninguna pretensión diferente al compartirla hoy con ustedes que contarles mi historia y esperar que a alguien le sirvan estas palabras. El camino no es lineal, pero ‘aunque llueva otra vez, ya conozco el camino si me tengo que perder’. Ya me lancé, ya me caí, ya me perdí y ya se cómo encontrarme otra vez”, concluyó Mariana Gómez.