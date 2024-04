Cristina Hurtado juzgó a Karen Sevillano por insultos a Julián Trujillo: “Se pasó”

Los ánimos entre los televidentes de La casa de los famosos están bastante agitados, por cuenta de las declaraciones que Karen Sevillano hizo sobre Julián Trujillo, en las cuales también incluyó a Susana Rojas, pareja del actor.

“Es un Infeliz, porque no le voy a decir más nada sino el infeliz del Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente”, aseguró la influenciadora, en defensa de su amiga ‘La Segura’.

¿Qué dijo Cristina Hurtado sobre Karen Sevillano?

Tras el fuerte comentario hecho por la creadora de contenido, los televidentes se volcaron a las redes sociales para opinar al respecto. Tal y como lo hizo una de las presentadoras del programa.

“No la trató mal. No le dijo una mala palabra, no le levantó la voz, solamente expresó lo que sentía y pues ‘La Segura’ le respondió, obviamente con sentimiento”, comentó Cristina Hurtado sobre el cruce de comentarios entre Julián Trujillo y Nathalia Segura, que desencadenó en la reacción de Karen Sevillano.

En cuanto al comportamiento de Sevillano, la presentadora de La casa de los famosos dejó abierta la posibilidad de una sanción. Sin embargo, no dejó en claro si se tratará de una expulsión.

“Las palabras que usó Karen... o sea ella, se refirió de una manera muy fuerte a Julián. Me pareció que estuvo ya se pasó de la raya y debe haber un llamado de atención. No sé qué va a pasar, realmente no lo sé (...) Sí hay que hacer algo, un llamado de atención porque hombre esas cosas no se deberían permitir dentro de la casa porque es fuerte”, agregó Cristina Hurtado por medio de sus redes sociales.

Cristina Hurtado respondió a las críticas por el vestuario de Carla Giraldo

En redes sociales, los televidentes también han comentado sobre las prendas que ambas anfitrionas lucen durante cada transmisión.

“No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que los de vestuario tienen favorita y claramente es Cristina Hurtado”, fue una de las críticas que recibió Carla Giraldo, a lo que su compañera contestó: “Cada una tiene un equipo de trabajo, tanto para maquillaje y peinado como para los diseños que lucimos cada noche, que fue elegido por cada una de nosotras desde que inició el programa”.