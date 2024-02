Marcelo Cezán reveló por qué no volvió a actuar: “debo esforzarme”

Marcelo Cezán se ha convertido en uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana. Su talento frente a la cámara le ha permitido ganarse el corazón de miles de televidentes que siguen su día a día.

Te puede interesar: Yailin rompió en llanto por su hija: “yo soy su mamá”, ¿qué le pasó?

Marcelo Cezán. Fotografía por: Instagram

Su nombre de pila es Édgar Alfredo Gómez, y además de presentador también se ha destacado como cantante y actor. En esta última faceta hizo parte de Televisa, canal mexicano donde participó en Acapulco, cuerpo y alma, junto a Sofía Vergara.

Asimismo, hizo papeles en Colombia, Perú, Venezuela y Estados Unidos, en canales como Telemundo, Televisa, Caracol, RCN, RCTV y Venevisión. Entre las producciones por las cuales sus seguidores más lo recuerdan, se encuentran: Me llaman Lolita, Amor a la plancha, Decisiones, Marido a sueldo, Niños ricos, pobres padres, Amor sincero, Doña bella, La diosa coronada, entre otras.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Marcelo Cezán no volvió a actuar?

En los últimos años, Marcelo ha estado enfocado en su faceta como presentador y cantante, pero dejó de lado la actuación. Por medio de su cuenta de Instagram donde tiene 265 mil seguidores, el artista despejó las dudas de sus seguidores y explicó por qué no volvió a aparecer en ninguna producción: “como actor he tenido éxitos y fracasos, he logrado conectarme con algunos personajes y con otros no. No es mi primer talento, así como el fútbol, la música o el tenis; es un talento en el que debo esforzarme, debo ensayarlo, tener incluso ‘coach’, pero me encantaría volver, me apasiona actuar en este momento de mi vida, pero me parece una de las artes más complejas que hay”, dijo luego de que un usuario le preguntara: “¿Por qué no volviste a actuar? Eras muy bueno”.

Sus seguidores han dejado sus opiniones al respecto: “eres muy talentoso”, “ojalá te veamos pronto en alguna producción”, “vuelve pronto”, “como presentador también eres muy bueno”, “tienes mucho talento”.

Hace un tiempo, en medio de una entrevista, Marcelo recordó la vez que trabajó junto a Sofía Vergara: “ojalá se acuerde de mí y no me deje en ridículo, qué tal le diga: ‘Hola, Sofía, ¿te acuerdas de mí?’, y me diga, ‘¿tú quién eres?’”.