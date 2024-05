Manuela Gómez revela problemas en su embarazo: “la cosa no está muy positiva”

Fue el pasado 4 de febrero cuando la generadora de contenido Manuela Gómez, ex participante de Protagonistas de novela, reveló a sus millones de seguidores que sería madre. La antioqueña contó que será una niña y llevará por nombre Samantha.

Sin embargo, la influencer alcanzó a preocupar a sus seguidores al dar una actualización de las condiciones de su bebé que entró en la última etapa del embarazo.

Manuela dijo que acudió a un control prenatal y los especialistas le indicaron que su bebé está baja de peso, situación que podría ser riesgoso para su salud. “La bebé está muy flaca, está por debajo del promedio. Tengo que esperar 15 días para hacerme otra ecografía para saber si la bebé bajó o subió. O sea, estos 15 días son súper definitivos, porque la bebé está muy flaca y no sabemos qué puede pasar. Quería contarles porque la cosa no está muy positiva”, indicó Gómez, quien luego explicó el origen de la delgadez de su hijita.

Ante la alarmante situación varios de los seguidores de la creadora le han aconsejado que se alimente más y mejor; sin embargo, de acuerdo con Manuela su nutrición no tendría nada que ver con lo que le está pasando, pues en el dictamen médico, los expertos aclararon que el problema se debe a que el conducto, es decir el cordón umbilical, no es lo suficientemente grueso para transportar los suficientes nutrientes que requiere su bebé. “No tengo que comer más, ni menos, eso no tiene nada que ver con el crecimiento de la bebé es el conducto por donde le está pasando la comida, no es suficientemente grueso”, aseguró la ex participante de ‘Protagonistas de novela’.

“Creo que me tienen que sacar la bebé”, Manuela Gómez sobre su gestación

Ante este panorama la generadora de contenido comunicó que si en quince días no hay avance con respecto al peso deben hacerle cesárea y así renunciaría al parto natural que planeó. “Si sigue bajando el nivel, creo que me tienen que sacar la bebé, pues tengo que parir antes de tiempo y me imagino que la tendrán que meter en incubadora”.

Sin embargo, pese a que esta situación, no es positiva Manuela, se mantiene entusiasta con su estado, pues reconoció que no hay riesgo serio para la pequeña Samantha. También cree que si su hija no nace por parto normal, es probable que deba entender que es por el medio de la cirugía. De todas maneras, ella agradece a Dios porque su niña está bien y confía en que todo llegue a feliz término.

