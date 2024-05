Margarita Reyes envía conmovedor mensaje honrando a hermano fallecido trágicamente

En octubre del 2018 Margarita Reyes, actriz que vemos en Tres Caínes sufrió uno de los golpes más fuertes de su vida. Su hermano mayor Carlos, de 44 años, murió ahogado en el mar cuando intentaba salvar a sus dos hijos. La tragedia ocurrió en Costa Rica durante unas vacaciones.

Con el paso del tiempo, la actriz ha superado este difícil momento, sin embargo, el recuerdo del ser querido a quien consideraba su cómplice y amigo, sigue latente.

Margarita Reyes había aplazado su duelo

Fue el año pasado cuando Margarita le confesó a revista Vea que gracias al personaje que encarnó en la serie El abrazo que no te di, pudo terminar ese duelo que había dejado pausado. En la serie, ella es madre de una niña que muere, como su hermano, inesperadamente.

“Me basé en un sentimiento que ya había sentido de una pérdida, me tomé el atrevimiento de usar mi propio dolor, lo demás fue gracias a un equipo que me apoyó a trabajar cada escena antes de hacerla”, mencionó al tiempo que admitió que por un buen tiempo no se permitió sentir ese dolor, pero el personaje de la serie le permitió transitarlo. Ese trabajo le ayudó a sanar lo pendiente.

Ahora Margarita ha querido rendir un homenaje a la memoria de su amado Carlos, pues este domingo hubiera llegado a sus 50 años. “Hay distancias que se acortan con tan solo un mensaje, ojalá fuera la nuestra… Hoy serían sus 50 años y yo seguiré celebrando lo que fue su existencia. ‘Nunca volverás a tener este día. Así que haz que cuente’”, escribió la actriz en su Instagram y acompañó la dedicatoria con un video donde se ve a su hermano junto a otros miembros de la familia disfrutando de momentos especiales. La artista acompañó el post con el tema ‘Nos veremos otra vez’.

La publicación no pasó inadvertida por sus seguidores que reconocieron la belleza y lo sentido del mensaje, así también otras celebridades como Zahira Benavides, Viena Ruiz y Karina Soto, entre otras, le enviaron su cariño digitalmente.



