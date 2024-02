Mabel Moreno señaló a su exesposo de “minimizar” su profesión

Mabel Moreno, actriz que se ha hecho reconocida por sus papeles en producciones colombianas como La ley del corazón, es una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento nacional. Su carisma, talento y belleza han hecho que su nombre sea inolvidable a la hora de hablar de las artistas más relevantes del territorio nacional en la actualidad.

La también creadora de contenido, recientemente, impactó a sus seguidores con una triste revelación. Según contó, hizo parte de un matrimonio infeliz hace varios años, cuando se casó, a los 23, con un hombre que no solo desaprobaba su profesión sino que además la criticaba y juzgaba.

De acuerdo con lo que reveló la recordada Gema de La reina del flow, su expareja hablaba de su carrera con palabras despectivas. “Me decía: ‘Ay, qué lobera que seas actriz, que pereza que actúes’. Cosas muy inconscientes que te van empezando a desdibujar y a minimizar y el problema es que uno empieza a comprar esas ideas para mantener un matrimonio”, inició diciendo en una entrevista que le otorgo al portal Aló.

“Mi matrimonio me hacía infeliz. Mi exesposo no toleraba mi trabajo, odiaba la actuación entonces me sentía frustrada y juzgada, así que tomé la decisión de divorciarme y mi vida cambio. Sané y seguí adelante”, añadió.

¿Cuándo se casó Mabel Moreno?

Esta no es la primera vez que la barranquillera se refiere a la violencia psicológica que padeció por parte de aquel hombre, de hecho, la celebridad que también hizo parte de creaciones audiovisuales como Susana y Elvira y Chepe Fortuna habló de ello en nayo del 2022. Fue en una entrevista con Diva Rebeca que detalló que se casó muy joven.

“Sí fue una depresión, no me había pasado algo puntual, pero habían cosas en mi vida que socialmente estaban bien aceptadas, pero que a mi no me llenaban (...) No fue un mal matrimonio, pero yo sentía que todavía me faltaba vivir, viajar, hacer y deshacer”, inició diciendo en aquel formato de YouTube.

Tal y como reveló, su exesposo era mayor que ella. Cuando se casaron, él tenía 30 años.

“Me casé muy chiquita y a mi exmarido no le gustaba que yo fuera actriz y yo soy actriz desde niña. Eso me generó un conflicto y tuve que analizar qué era lo que yo quería en mi vida y tomar la decisión de separarme, que tampoco fue fácil en una relación de 10 años (...) Luego volví a la actuación y a escribir, no soy una mujer de quedarme en la zona de confort y creo que eso fue lo que me deprimió”, agregó.