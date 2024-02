Kika Nieto tomó drástica decisión luego de su divorcio. ¿Vida en secreto?

En diciembre del 2023, tras meses de rumores, se confirmó una de las noticias más escandalosas del año. Se trató del divorcio de Kika Nieto y Santi Maye, creadores de contenido que parecían tener una de las relaciones más estables de internet. La influencer, que en la actualidad tiene más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram, compartió, por aquellos días, un video para explicar lo sucedido.

En el clip, en el que aparecían los dos, detallaron que su romance había llegado a su final y que las razones no tenían nada que ver con infidelidades, como se había mencionado en varias ocasiones por parte de los internautas. Es de recordar que a Nieto se le captó, hacia septiembre del 2023, muy cercana a un hombre que fue identificado como Diego Barajas.

Puedes leer también: Integrantes de RBD vivieron desplante en los premios Lo nuestro: “Qué vergüenza”

“Hemos estado viviendo este proceso y queremos compartirlo con ustedes (...) los motivos de tomar esta decisión, nos los queremos reservar para nuestra intimidad, por nuestra tranquilidad, por nuestra salud mental y también por nuestra vulnerabilidad (...) La decisión no se tomó debido a terceras personas, los amamos mucho y les damos de corazón, las gracias por habernos acompañado juntos, hasta aquí esperamos que quienes quieran puedan seguir disfrutando de nuestro contenido de manera independiente les deseamos un Feliz Año un besito”, dijo la expareja en el reel que subieron a su cuenta de Instagram.

¿Kika Nieto volverá a hacer el contenido de antes?

En días recientes, la celebridad de internet hizo una publicación en la que reflexionó acerca de su futuro en internet y del tipo de contenido que quiere hacer. Mencionó que se encuentra en una encrucijada entre mantener su privacidad o hablar más de su vida, así como lo hacía antes. Para sus días de romance con Maye, Erika Nieto no tenía problema con exponer varios detalles de su intimidad.

Te puede interesar: Karol G y Maluma triunfaron en los premios Lo Nuestro: esta es la lista de ganadores

“Pov: te sientes atrapada entre querer hacer contenido y querer mantener toda tu existencia en secreto”, redactó en el video que musicalizó con la canción ganadora del Globo de Oro What Was I Made For? de Billie Eilish. “No estás solo. Te entiendo, y el internet no es, y nunca será fácil” añadió. En las imágenes aparece la celebridad sentada frente a una ventana, con una taza en una de sus manos, y jugando con el cable de una de sus persianas.

Sus seguidores no dudaron en manifestarle su apoyo y en decirle que extrañan verla haciendo videos en YouTube.