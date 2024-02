Integrantes de RBD vivieron desplante en los premios Lo nuestro: “Qué vergüenza”

En la noche del 23 de febrero, en el Kaseya Center de Miami, se llevaron a cabo los premios Lo nuestro, aquellos en lo que se celebra a lo mejor de la música latina del último año. Varios colombianos recibieron algunos de los más importantes galardones de la velada, entre ellos, Karol G y Maluma, quienes se ganaron 9 y 4 respectivamente.

Además de la entrega de estatuillas, hubo varios momentos emocionantes, entre ellos, la primera aparición pública de Evaluna Montaner con su pancita de embarazo. La venezolana está a la espera de su segundo hijo, llamado Amaranto, con su esposo, Camilo Echeverry.

Sin embargo, no todo en la importante jornada fueron alegrías. Las redes sociales no tardaron en mostrar su descontento luego de la denuncia hecha por RBD acerca del desplante que les hicieron en la ceremonia. Según comentaron Christian Chávez y Christopher Von Uckermmann, quienes interpretaron Giovanny y Diego en la telenovela Rebelde, no los dejaron entrar a la gala, a pesar de estar invitados y nominados.

¿Qué pasó con RBD en los premios ‘Lo nuestro’?

“Aquí estamos, salimos de Premio Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas”, dijo Christopher en un video subido a las redes sociales.

ESTO ES UNA VERGÜENZA @premiolonuestro 😠

Queremos una explicación! Es una falta total de respeto. #PremioLoNuestro #PremiosLoNuestro

LO NUESTRO RBD pic.twitter.com/6SetTXG31a — RBD World Argentina🇦🇷 (@RBDWAOficial) February 23, 2024

“Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña (...) Los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. Queremos decirles a los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami, y al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”, añadió.

Chávez, por su parte, manifestó que lo único que les quedaba por hacer era irse a cenar y festejar por su lado sus nominaciones.

Los seguidores de la banda mexicana no dudaron en manifestar su descontento con el ‘desplante’, y escribieron mensajes en contra de la organización del evento. “Falta de respeto”, “Que falta de respeto más baja”, “Qué vergüenza”, “Eso no se le hace a nadie, cómo no dejarlos entrar y ponerlos en otro lugar, ya que ese lugar es gigante. Si hasta regalaron entradas para que otras personas no cantantes estuvieran presentes”, se lee en los inconformes mensajes de los fanáticos.

Lo que más molestó a quienes apoyan a la agrupación fue que, por el error, los músicos no pudieron recibir el premio que se les otorgó en la categoría de Grupo o dúo del año - pop.