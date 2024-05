Linda Palma, de ‘Noticias Caracol’, contestó a las críticas por su nuevo carro

Linda Palma, una de las figuras más destacadas de Noticias Caracol, ha estado en el centro de la atención mediática no solo por su rol como presentadora, sino también por su reciente respuesta a las críticas relacionadas con su nuevo carro, un tema que, aunque personal, se convirtió en foco de interés público.

Linda Palma, presentadora de 'Show Caracol'. Fotografía por: Instagram @lindapalma

¿Qué le dijo Linda Palma a quienes la criticaron por estrenar carro?

La polémica se desató cuando la barranquillera publicó fotos de su nueva camioneta por medio de Instagram y agregó una pequeña descripción al posteo: “Mayo llegó con grandes sorpresas. Comienza un mes de muchas aventuras”.

Sin embargo, de forma inesperada Linda Palma empezó a recibir una gran cantidad de ataques en esta red social, por parte de quienes cuestionaron el origen del regalo. Por ejemplo, una usuaria identificada como Alicia le escribió: “Un coche muy boleta, por cierto. Jamás compararía un coche de esos, tan masculino y de traqueto ¡Boleta! Me encanta mi descapotable”.

“¡Que horrible esto! Lo borro porque lo que no aporta no me sirve en mi linda vida. Saludos y éxitos con tu vida que me alegra de corazón que esté bien. Es solo un carro, no era para sacar lo peor de uno. Abrazos”, le contestó Linda Palma a su detractora, mientras que a quienes le preguntaron por qué se siente orgullosa de este logro les dijo: “16 años trabajando sin pausa, de eso me siento orgullosa”.

El hombre que amenazó a Linda Palma con ácido

De acuerdo con lo expuesto por la atlanticense en charla con Lo sé todo, un desconocido comenzó a enviarle mensajes a través de redes sociales, en los cuales se mostraba admirado y atraído por ella. No obstante, con el pasar del tiempo los mensajes fueron cada vez más frecuentes e incómodos, pues llegaron a incluir contenido sexual.

La presentadora decidió bloquear a este usuario, pero hombre creó otras cuentas e inició un acoso del que ella jamás había sido víctima, al punto que llegó a amenazarla con tirarle ácido en la cara. Aterrorizada por convertirse en una nueva víctima de este tipo de comportamientos, la comunicadora atlanticense dio aviso a las directivas de Caracol Televisión, así como a sus familiares.

“Casi me privo del susto. Hablé con el jefe de seguridad del canal, con mi jefa, con el director del noticiero y, llorando, llamé a mi papá para contarle”, expresó Linda Palma en aquella ocasión.

Sin embargo, fue el papá de la presentadora de Noticias Caracol quien se encargó de buscar y ahuyentar a este indeseable sujeto: “Empezamos las averiguaciones con la Fiscalía y todo el cuento, para saber quién era este personaje. Finalmente supimos todo, hasta su nombre y dónde trabajaba. Mi papá le escribió un mensaje muy bonito, recuerdo mucho, en el que le hizo algunas recomendaciones y le dijo que esa no era la manera de acercarse a una mujer. Nunca más volvió a aparecer”,