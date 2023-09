Lina Tejeiro se mostró al natural y dejó ver sus canas: “No, no me las quito”

Lina Tejeiro suele hablar de temas relacionados con el amor propio y la autoestima. Como suele hacerlo en sus redes sociales, Lina Tejeiro hizo una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram para contestar a sus seguidores varias de las inquietudes que tienen acerca de su vida. Recientemente, un internauta la cuestionó por sus canas y la razón por la cual no se las tinturaba.

“No me las quito porque cuando yo era chiquita yo se las quitaba a mi mamá y le salieron muchísimas más. De hecho, aquí tengo una que fue la que vieron hoy, que todo el mundo me está avisando que se me veía la cana, pero de este lado tengo muchas más. Soy canosa y sabrosa”, comentó.

Lina Tejeiro también habló de su cirugía de extracción de Biopolímeros

La actriz, en medio de esa misma dinámica, habló del que para ella ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida durante este año. La cantante de 31 años destacó que en enero vivió uno de los hechos más retadores cuando fue sometida a una cirugía.

“Mi proceso más difícil este año tuvo que ver con la recuperación de mi segunda extracción y retiro de biopolímeros. Fue una recuperación demasiado lenta, dolorosa, emocionalmente me sentía devastada, literal, entonces creo que este año fue un proceso muy difícil, pero al mismo tiempo en el que aprendí mucho, en el que crecí mucho emocionalmente”, reflexionó.

Lina Tejeiro agregó que, a pesar de las dificultades, fueron varios los aprendizajes que le quedaron de esta experiencia de vida que, aunque no quisiera repetir, califica como enriquecedora. Además, agradeció a sus fanáticos por estar pendientes de ella y enviarle tantos mensajes que la motivan a continuar y no rendirse.

“Hoy en día entiendo por qué (se dieron las situaciones de esa manera), pues finalmente tenía que tomarme el tiempo necesario para poder recuperarme, porque ahora, en este momento de mi vida, donde estoy tan entregada a mi trabajo y a mi emprendimiento y a mis empresas, pues evidentemente, iba a necesitar estar totalmente bien de salud; o si no, no iba a poder hacer todo lo que he tenido que hacer por estos días. Fue un proceso muy difícil pero muy enriquecedor”, finalizó Lina.