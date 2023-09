Tim Ballard: él es el protagonista real de “Sound of Freedom”, así se ve hoy

La película de acción estadounidense, dirigida por Alejandro Monteverde, cuenta la historia de un exagente de seguridad americano, quien decide hacer un operativo para rescatar a más de 100 niños que son víctimas de explotación sexual.

La revista Deadline Hollywood informó que La película recaudó $ 14,2 millones en su primer día de estreno. Continuó ganando $ 18,2 millones en su primer fin de semana. Actualmente, ocupa el puesto 10 entre las películas más taquilleras de 2023 en Estados Unidos.

¿Quién es Tim Ballard?

Timothy Ballard es un activista estadounidense, reconocido por ser el fundador de la organización sin ánimo de lucro Operation Underground Railroad. Tim organiza actividades a nivel nacional e internacional para detener la trata de menores de edad.

Dentro de sus publicaciones se destacan: The Covenant (2012), The American Covenant, Vol. I and Vol. II (2011 y 2014), The Covenant, Lincoln, and the War (2012), The Lincoln Hypothesis (2016), The Washington Hypothesis (2016), Slave Stealers (2018) y The Sound of Freedom (2023).

El actor Jim Caviezel es quien le da vida a Ballard en la película Sonidos de libertad. El estadounidense también es conocido por actuar en La Pasión de Cristo, The Prisoner, Person of Interest, entre otras producciones.

La película que está disponible desde el 31 de agosto, se puede ver en salas de cine como Cine Colombia, Procinal, Royal Films, CineMark y Cinepolis. Antes de su estreno en el país, Munir Falah, presidente de Cine Colombia, habló sobre el filme:

“A Cine Colombia sí le interesa estrenar la película Sound of Freedom en sus salas de cine. Hemos logrado contactar a los productores y estamos en conversaciones para una posible negociación”, aseguró en su momento Falah.

