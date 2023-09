Lina Tejeiro recordó reciente experiencia que la dejó “devastada”: “Fue difícil”

Lina Tejeiro es una actriz colombiana, reconocida por actuar durante cinco años en la serie televisiva Padres e hijos con el personaje de Samantha. Además, ha participado en otras producciones como La hipocondríaca, Los graduados, La ley del corazón y Chichipatos.

La llanera comenzó en la televisión a los 9 años, como parte del elenco de la serie Expedientes, en la que hizo seis capítulos. Su carrera y sus técnicas de interpretación frente a las cámaras han evolucionado con el pasar de los años, convirtiéndola en una de las actrices más queridas de la pantalla chica.

Lina Tejeiro también ha destacado por su presencia en redes sociales, en las que tiene millones de seguidores, a quienes les recordó recientemente que su vida como estrella de televisión y de las plataformas digitales no es perfecta, como algunos creen, pues también debe afrontar etapas complejas, como la que vivió hace pocos meses.

Fotografía por: Instagram: @linatejeiro

¿Qué le pasó a Lina Tejeiro?

Teniendo en cuenta que el 2023 está a punto de concluir, seguidores de la mujer de 31 años le preguntaron sobre los retos que ha afrontado a lo largo del año, a lo que ella no dudó en recordar la cirugía a la cual se sometió en enero pasado.

“Mi proceso más difícil este año tuvo que ver con la recuperación de mi segunda extracción y retiro de biopolímeros. Fue una recuperación demasiado lenta, dolorosa, emocionalmente me sentía devastada, literal, entonces creo que este año fue un proceso muy difícil, pero al mismo tiempo en el que aprendí mucho, en el que crecí mucho emocionalmente”, expresó de manera reflexiva.

Lina Tejeiro agregó que, a pesar de las dificultades, varios los aprendizajes le quedaron de esta experiencia de vida que, aunque no quisiera repetir, califica como enriquecedora. Además, agradeció a sus fanáticos por estar pendientes a diario y enviarle mensajes que la motivan a seguir adelante, pues afirmó que intenta leer todos y cada uno de estos a diario.

“Hoy en día entiendo por qué (se dieron las situaciones de esa manera), pues finalmente tenía que tomarme el tiempo necesario para poder recuperarme, porque ahora, en este momento de mi vida, donde estoy tan entregada a mi trabajo y a mi emprendimiento y a mis empresas, pues evidentemente, iba a necesitar estar totalmente bien de salud; o si no, no iba a poder hacer todo lo que he tenido que hacer por estos días. Fue un proceso muy difícil pero muy enriquecedor”, concluyó.