Lina Tejeiro dice que Frida, su perrita fallecida, reencarnó en otra mascota suya

El 27 de septiembre de este año, la reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro compartió con sus más de diez millones de seguidores de Instagram una dura noticia.

Frida, una de sus mascotas, había fallecido, tras entrar en paro cardiorrespiratorio mientras era sometida a una intervención quirúrgica de esterilización. La oriunda de Villavicencio manifestó, en su momento, que se encontraba con su corazón roto en pedacitos.

El luto ha sido difícil para la artista de 32 años, de hecho, en repetidas ocasiones, ha compartido fotografías y videos en sus redes sociales donde cuenta que la pérdida de Frida le ha generado un fuerte dolor, lo mismo que a los demás integrantes de su familia.

La empresaria se apoyó en sus demás mascotas para poder soportar la pena por la pérdida de la pequeña Frida.

Frida, perrita de Lina Tejeiro, habría regresado a la vida, según la actriz

En una de las más recientes publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram, Lina evidenció la forma en que sigue conectada con su mascota y la manera en que, al parecer, uno de sus otros perritos tendría comportamientos y actitudes que eran muy propios de Frida, como si hubiese reencarnado en otro de los animalitos de compañía de la creadora de contenido.

“Volviste, un poco diferente, pero volviste”, escribió Tejeiro al lado de dos videos donde se ve Da Vinci, gato de Tejeiro, lamiendo el cuello y las orejas de Neruda, el perro chihuaha chocolate que también tiene la actriz. El felino solo hacía eso con Frida.

Entre lágrimas, Tejeiro le contó a sus fanáticos que en el segundo mes del fallecimiento de Frida, se le habían descongelado recuerdos de su mascota. Así mismo, por las actitudes de Neruda, que la tenían impactada.

“Ustedes me van a decir que estoy loca (...) Frida es como si se hubiese metido al cuerpo de Neruda (...) él (Neruda) no determinaba al gato, les juro (...) y ahora no se separan, es como ver a Frida (...) Es increíble, los animales son increíbles (...) la única que quería al gato era Frida (...) él la bañaba (...) es como si ella estuviera en Neruda”, comentó mientras lloraba.