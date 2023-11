Hijo de Martín Elías confesó que no ha hecho el duelo por la muerte de su padre

El 14 de abril del 2017 el mundo de la música en Colombia se despertó con un fuerte golpe. El cantante vallenato Martín Elías había fallecido en un accidente de tránsito en Sucre. El músico se presentó el Jueves Santo en Coveñas y a la madrugada salió para Santa Marta, donde se reuniría con su familia.

A las 7:30 a.m., en la carretera que va de Tolú a San Onofre, el vehículo que conducía Armando León Quintero perdió el control y se volcó al tratar de esquivar una motocicleta. Según reportó la prensa, se determinó que el exceso de velocidad habría causado el fatal accidente.

Los hijos de Martín Elías

Martín Elías Jr. y Paula Elena son los hijos del fallecido cantautor. El primogénito del cantante ha protagonizado diferentes noticias, no solo por su talento por la música, sino también por la forma en que se refiere a su papá. Recientemente, en una entrevista con el periodista Víctor Sánchez, el adolescente habló sobre lo que ha significado asumir la ausencia de su padre.

“Yo siento que el duelo directo por mi papá no lo he hecho todavía. No sé si vaya a canalizar esto porque yo he tomado extrañamente muy bien las cosas, todo el mundo llora a su papá, pero desde que tengo 9 años yo no tuve problemas en el colegio de llamar la atención, de cambiar drásticamente por la muerte de mi papá, la verdad es que he recibido muy bien las cosas”, relató en su conversación con el comunicador.

A pesar de no estar físicamente, Martín Elías acompaña a su hijo a través de sus canciones. Así lo comentó el joven que hoy en día tiene 15 años.

“Mi mamá es la mejor del mundo, ella ha estado pendiente de mi empresa, de mí, tiene una visión impresionante. Yo me acostaba a dormir escuchando la música de mi papá y me ponía a llorar; ella me dijo un día que yo tenía dos opciones: tirarme a morir o coger el ejemplo de él y salir adelante”, concluyó.