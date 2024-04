Lenard Vanderaa, exnovio de Daniela Álvarez, y Valeria Vega terminaron

Además de su participación en diferentes producciones como El bronx y Siempre bruja, Lenard Vanderaa es reconocido por haber sido el novio de Daniela Álvarez. El actor español fue la persona que acompañó a la expresentadora del Desafío The Box en el proceso de la amputación de su pierna; sin embargo, meses después, confirmaron su ruptura, dejando sorprendido a más de uno.

Lenard Vanderaa, exnovio de Daniela Álvarez.

Pese a las críticas que recibió por “haber dejado a Daniela en el momento que más lo necesitaba”, el actor español se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor, esta vez con Valeria Vega, de quien se mostraba muy enamorado.

¿Qué pasó con Lenard Vanderaa y Valeria Vega?

En septiembre del año pasado, el actor español asistió a la fiesta de aniversario de la Revista Vea en compañía de su nueva novia quien es entrenadora personal y hermana de Paulina Vega.

De acuerdo con lo que contaron en ese momento, se conocieron en el gimnasio que ambos frecuentaban. “Yo la veía y decía ‘qué bombón de chica’ y cada vez que la miraba, ella me estaba mirando a mí. Luego me la encontré otro día y dije ‘Lenny, aquí hay ‘salseo’, aquí está pasando algo’ y luego ella se acercó cogiendo una pesa”, dijo Vanderaa en una entrevista para Buen día Colombia.

Por su parte, la también creadora de contenido reconoció que fue ella la que dio el primer paso. “Yo estaba con una amiga y dije ‘voy a ir una pesa a ver qué pasa’. Desde que nos conocimos no nos hemos separado, todo lo hacemos juntos. A mí me ya habían hablado de él”, reveló en la misma entrevista con el mencionado medio de comunicación.

¿Por qué Lenard Vanderaa y Valeria Vega terminaron?

La pareja se mostraba muy enamorada; sin embargo, en las últimas semanas los internautas comenzaron a notar que no volvieron a aparecer juntos. Por esa razón, en medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, los seguidores no quisieron quedarse con la duda y le preguntaron directamente a la hermana de Paulina Vega qué había ocurrido con su novio.

Una de las preguntas que le hicieron fue: “¿terminaste con novio?”, a lo que ella respondió directamente: “sí”. Después, le escribieron: “tu ex se va a arrepentir de haberte dejado ir”, sobre eso, Vega contestó: “él es una persona increíble que admiro por muchas cosas y no tengo rencor de nada con nadie, no quiero comentarios negativos hacia él en mi Instagram”.

Aunque no dejó claro qué pasó entre ellos y cuáles fueron las razones que los llevaron a tomar caminos separados, sí dejó en evidencia que, al parecer, terminaron en buenos términos.

Finalmente, otro usuario le escribió: “qué pérdida para tu novio haberte dejado ir”. Su respuesta dejó a más de uno sorprendido: “cada cual elige con quién quiere estar. Lo que nos haga felices es donde tenemos que estar”.