Exnovio de Daniela Álvarez presentó a su nueva novia Valeria Vega. ¿Quién es?

El pasado miércoles 12 de julio, la revista Vea celebró su aniversario número 11 y el lanzamiento de su nueva página web, donde asistieron un sin número de artistas que pasaron por la alfombra roja y disfrutaron de una gran noche de fiesta.

Te puede interesar: Carlos Calero y más famosos en la ‘Red carpet’ del lanzamiento de la web de Vea

1/8 Lenard Vanderaa y su nueva novia Valeria Vega Dieppa. Fotografía por: Revista Vea - Revista Vea 2/8 MOMENTOS FISTA 11 AÑOS VEA Fotografía por: JOHAN LOPEZ 3/8 Lenard Vanderaa y su nueva novia Valeria Vega Dieppa. Fotografía por: Revista Vea - Revista Vea 4/8 Lenard Vanderaa y su nueva novia Valeria Vega Dieppa. Fotografía por: Revista Vea - Revista Vea 5/8 Lenard Vanderaa y su nueva novia Valeria Vega Dieppa. Fotografía por: Revista Vea - Revista Vea 6/8 Lenard Vanderaa y su nueva novia Valeria Vega Dieppa. Fotografía por: Revista Vea - Revista Vea 7/8 Lenard Vanderaa y su nueva novia Valeria Vega Dieppa. Fotografía por: Revista Vea - Revista Vea 8/8 Lenard Vanderaa y su nueva novia Valeria Vega Dieppa. Fotografía por: Revista Vea - Revista Vea Fotografía por: Revista Vea - Revista Vea Lenard Vanderaa y su nueva novia Valeria Vega Dieppa.

Valeria Vega es la nueva novia de Lenard Vanderaa, exnovio de Daniela Álvarez

Antes de Daniel Arenas, Daniela Álvarez sostuvo una relación sentimental con el actor Lenard Vanderaa, quien además, estuvo acompañándola en todo su proceso cuando le amputaron su pierna. A los pocos meses decidieron tomar caminos separados por razones que aún son desconocidas.

Luego de eso, Lenard regresó a España, su ciudad natal, y desde entonces no se le había vuelto a conocer otra pareja sentimental. En la noche del miércoles llegó al evento de aniversario de Vea, muy bien acompañado.

Se trata de su nueva pareja sentimental Valeria Vega, hermana de Paulina Vega, con quien se mostró muy cariñoso, dándose besos y aparentemente muy enamorados. De acuerdo con lo que se pudo conocer, llevan dos meses de relación y han aprovechado ese tiempo para conocerse.

Más noticias de Lenard Vanderaa Fotos: él es Lenard Vanderaa, el exnovio español de Daniela Álvarez Lenard Vanderaa fue el guapo actor que acompañó a Daniela Álvarez en su etapa más difícil, cuando le amputaron su pierna izquierda. ¡Aquí sus fotos más sexis! Leer aquí: Fotos: él es Lenard Vanderaa, el exnovio español de Daniela Álvarez Esto dijo el ex de Daniela Álvarez sobre su relación con Daniel Arenas Lenard Vanderaa rompió el silencio y se refirió al noviazgo de la modelo con el actor Daniel Arenas, de quien está muy enamorada. Leer aquí: Esto dijo el ex de Daniela Álvarez sobre su relación con Daniel Arenas

¿Quién es Valeria Vega Dieppa, nueva novia de Lenard Vanderaa?

Valeria es la hermana menor de la Miss Universo Paulina Vega. En su cuenta de Instagram tiene 72 mil seguidores, quienes, en su mayoría, aprovechan el contenido que publica pues es entrenadora y realiza clases online. Además, comparte rutinas, da tips de ejercicio, y motiva a sus seguidores a llevar una vida fitness.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En una oportunidad realizó una publicación y contó de dónde nació su interés por el ejercicio. “Cuando era pequeña, yo era ‘gruesita’ y mi hermana Paulina era flaca. Pasé por momentos complicados porque todo el mundo me comparaba con ella. Por esta razón empecé a sentirme insegura y a dejar de comer. Y esto hacía que tuviera atracones y me volvía a engordar en muy poco tiempo. Hoy en día me doy cuenta que tuve problemas alimenticios (me daba miedo comer) y llegue a un punto donde me adelgace demasiado, empecé a hacer ejercicio como loca y además juraba que me tenía que adelgazar mucho más… Después empecé a caer en cuenta que no me puedo comparar con nadie y que simplemente me tengo que enfocar en buscar mi mejor versión y eso es lo que he hecho desde ese momento”.