Kali Uchis está embarazada: espera su primer hijo con el cantante Don Toliver

El 24 de noviembre del 2023 Karol G y Kali Uchis inundaron las redes sociales con su sensualidad. Las artistas estrenaron su canción Labios mordidos y dejaron sin aliento a sus seguidores con la letra y el ritmo de la canción, además desbordaron sensualidad en el videoclip del tema.

Puedes leer también: ‘La casa de los famosos’ confirma la llegada de Gregorio Pernía y Ariadna Gutiérrez

Gracias a la composición, no solo ‘La Bichota’ se convirtió en tendencia en redes sociales, sino también Karly Marina Loaiza, nombre de pila de Kali Uchis, artista estadounidense de raíces colombianas. La creadora de populares temas como Telepatía se convirtió en un tema de conversación constante por aquellos días, y sus fanáticos no tardaron en hablar de su vida, y de la importancia de su música dentro de la industria.

En días recientes, los seguidores de la ganadora del Grammy se mostraron emocionados ante la expectativa del estreno de nueva música por parte de la artista nacida en Virginia, Estados Unidos. La intérprete, que durante una parte de su juventud vivió en Pereira, ya había mostrado avances de lo que serían sus creaciones, de hecho, en octubre del 2023 anunció que el 13 de enero del 2024 saldría a la luz la lista de canciones de su nuevo disco llamado Orquídeas.

Kali Uchis está embarazada

Hoy, un día antes del lanzamiento del nuevo álbum, la colombiana anunció que está a la espera de su primer bebé. Con un video donde presume su pancita, reveló que será madre. Kali Uchis, pareja del cantante Don Toliver, exteriorizó su emoción.

“Comenzando nuestra familia. No te tomes tanto tiempo en llegar, pequeñito. Mamá y papá no pueden esperar para compartir la vida contigo”, escribió al lado de la publicación hecha en su cuenta de Instagram. En las historias de la misma red social, la cantante de 29 años añadió: “El mejor momento de mi vida fue cuando escuché por primera vez tu corazón. Desde entonces, nuestra nueva pequeña familia me ha enseñado un amor que no conocía. Por una vida llena de más buenos momentos”, redactó.

Te puede interesar: Sofía Vergara reveló qué espera de su nuevo novio: “Debe ser cincuentón”

Además de la publicación en Instagram, Kali Uchis estrenó el videoclip de su canción Tu corazón es mío / Diosa, donde aparece junto al padre de su bebé. Sus seguidores se conmovieron con los pequeños clips de la infancia de los nuevos padres, mientras Kali Uchis cocina al lado de su novio. “Eres mío, no hay nadie como tú”, interpreta la norteamericana.