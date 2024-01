Sofía Vergara reveló qué espera de su nuevo novio: “Debe ser cincuentón”

Sofía Vergara y Joe Manganiello impactaron a sus seguidores en julio del 2023 al anunciar su divorcio. Los actores, que se casaron el 21 de noviembre de 2015, tenían uno de los matrimonios más estables de Hollywood. Desde su ruptura se les ha visto retomando sus vidas por aparte, incluso, compartiendo con nuevas parejas, como es el caso de Manganiello, quien en la actualidad tiene un romance con la actriz Caitlin O’Connor.

Aunque a Sofía se le ha relacionado con personalidades, como el cirujano Justin Saliman y el empresario Alejandro Asensi, no se ha confirmado ningún noviazgo hasta el momento.

Trancas y Barrancas consiguen las respuestas más comprometidas de @SofiaVergara con el test de la superestrella de Hollywood #SofíaVergaraEH pic.twitter.com/oRyRdEyiTA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 8, 2024

¿Qué busca Sofía Vergara en su futuro novio?

En una entrevista que concedió la colombiana en el programa El Hormiguero, la protagonista de Griselda, serie de Netflix entregó detalles de la forma en la que debe ser su próxima pareja. Dentro de lo que mencionó ‘la toti’ estuvo que debe ser un hombre mayor.

“Yo no sé, yo me acabo de divorciar de un actor (...) no sé qué quiero ahora, tal vez un torero (...) Tiene que ser cincuentón, como yo. Tiene que tener hijos, porque yo ya estoy en los 51 años y no estoy para eso. Tiene que ser buen mozo, pero tampoco una cosa divina (...) Esto lo he dicho varias veces, tiene que ser igual o con más pasta (dinero) que yo”, dijo la intérprete de Gloria Delgado-Pritchett en la serie de comedia norteamericana Modern Family.

En su charla con el presentador del programa Pablo Motos, al que Sofia fue para promocionar su nueva serie, en la que también actuará Karol G, la empresaria dio a entender que está dispuesta a enamorarse de nuevo, pero que no es una prioridad para ella en este momento de su vida.