Jessica Cediel criticó y no se disfrazó en Halloween porque lo tildó de “satánico”

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas del país. La bogotana, que cuenta con más de diez millones de seguidores en Instagram, periódicamente revela a sus seguidores su diario vivir.

En algunas ocasiones, aprovecha las redes sociales para profesar su fe y manifestar su amor y entrega a Dios. Esta vez, durante la celebración de Halloween, Jessica se valió de la fiesta para explicar su verdadero significado y la razón por la que no se disfraza.

Jessica Cediel rechaza Halloween

A través de sus historias en Instagram, la también modelo, contó a los internautas que asistiría a Family Fun Night, una celebración para la familia.

“A propósito de Halloween, quería compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón. Confieso que antes me disfrazaba porque no sabía lo que significaba, y la fiesta de Halloween, es totalmente diabólica, demoníaca y satánica. Así como existe el reino de la luz de Dios, existe el reino de las tibiezas del diablo”, aseguró.

Cediel aseguró que cuando las personas se disfrazan le están dando permiso a fuerzas oscuras para entrar en su vida. “Cuando uno se disfraza está abriendo una puerta, la lucha no es contra seres de carne y hueso, sino con potestades y seres espirituales que realmente existen y toman provecho de la fiesta que celebra el 31 de octubre”.

Además, aseguró que en esta fecha se hacen ofrendas al más allá. “Por eso, se hacen sacrificios humanos, de animales, y todo esto es para adorar a Satán, que ya esta vencido, porque el único Dios es nuestro señor Jesucristo”.

La expresentadora de ‘Yo me llamo’ concluyó el video dejando un mensaje de reflexión para sus seguidores: “Somos seres de luz y no podemos ser parte de estos ritos satánicos que existen y son una realidad. Se los comparto porque Dios puso ese sentir en mi corazón y los disfraces se pueden hacer cualquier otro día, pero hoy 31 de octubre no, porque le estamos dando fuerza a los rituales satánicos.

“El Espíritu Santo está obrando de una manera bonita en mí, porque vine a este mundo a obrarle a Dios y hacer lucha contra estas entidades demoníacas”. Tras terminar su mensaje, mostró a los internautas la fiesta espiritual a la que asistió con su familia. Aquí sus declaraciones.

