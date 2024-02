Jennifer López reveló detalles de su vida sexual con Ben Affleck

Una de las noticias más virales del 2022 fue el regreso de Jennifer López y Ben Affleck, quienes habían terminado su mediática relación amorosa en el año 2000. Los actores generaron emoción en sus seguidores, quienes guardaban la esperanza de verlos nuevamente juntos, al casarse dos veces, una en julio y otra en agosto. La primera boda se hizo en secreto, en Las Vegas, mientras que la segunda se festejó de manera masiva en una celebración que duró tres días la mansión que tiene el artista en Riceboro, Georgia.

Desde entonces, la pareja ha sido protagonista de varios titulares, entre ellos, que al estadounidense no se le ha visto muy contento casado con la también cantante, pues gracias a varios videos y fotografías se le ha notado haciendo gestos con su cara que no son propios de una vida feliz en pareja, dicen los fanáticos.

El pasado 16 de febrero, diez años después de no lanzar un trabajo discográfico, ‘la reina del Bronx’ estrenó This is me... now, la segunda parte del álbum homónimo que lanzó en el 2000, por los días en que su relación con el protagonista de Perdida. Se trata de la secuela musical de This Is Me... Then.

Jennifer López habló de su vida sexual con su esposo, Ben Affleck

“Escribí el álbum This Is Me... Then en un tiempo, hace 20 años, cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo (...) Pero 20 años más tarde nos reencontramos y me sentí muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor”, mencionó la celebridad de orígenes puertorriqueños en una charla con agencia EFE.

Además de hablar del reencuentro con su alma gemela, el nuevo trabajo discográfico de la intérprete de 54 años habla de temas íntimos, entre ellos, de su sexualidad con Affleck. El tema quedó expuesto en la canción Greatest Love Story Never Told.

“Diferentes caminos, dos almas perdidas. Nunca pensé que encontraríamos nuestro camino de vuelta. Podríamos haber perdido lo que más importaba. ¿Cómo podría vivir con eso? (...) Es en tu cuerpo, trepando encima de mí, deslizándose dentro de mí. La forma en que lo monto, los cuerpos alineándose, mira nuestro ritmo. Olvídate del mundo cuando estemos solos. Lo único que alguna vez sentí que me hacía sentir como en casa (...) Hace veinte años, parece que el tiempo se ha congelado. Estamos viviendo la historia de amor más grande jamás contada”, menciona.