¿Por qué Claudia Bahamón no fue reina de belleza?

Gracias a su trabajo en la televisión colombiana, la presentadora Claudia Bahamón es una de las figuras más queridas de la industria del entretenimiento nacional. La huilense, entre las producciones que ha estado, se ha hecho popular por su presencia en MasterChef Celebrity, concurso gastronómico que el canal RCN emite anualmente.

Recientemente, la modelo conversó con el podcast Monólogos sin propina, conducido por Adrián Parada, Mauricio Arias y Frank Martínez. Allí, la esposa del director de cine y televisión Simón Brand habló, entre otras cosas, de su estado de salud, que el año pasado tuvo varias complicaciones, y de camino profesional.

¿Por qué Claudia Bahamón rechazó ser reina de belleza?

En la charla, la empresaria reveló las razones por las cuáles no fue reina de belleza, aun y cuando tenía todas las características para serlo. Según mencionó, la propuesta de ocupar ese cargo llegó a sus manos, sin embargo, no quiso. “Yo trabajaba como arquitecta para una empresa que trabajaba para el Concurso Nacional de Belleza. Sí me propusieron ser reina de belleza pero lo rechacé”, mencionó.

Los presentadores quisieron saber las razones del rechazo a la propuesta, por lo que Bahamón contestó: “Por que cuando me propusieron yo estaba en una etapa medio rebelde y me parecía de quinta ir a un reinado. Incluso en ese tiempo la que salía en ropa interior ya no podía concursar, entonces me fui a tomar unas fotos así y dije: ‘ya no puedo concursar’”.

El ‘tip’ de Claudia Bahamón para sostener un matrimonio

En la conversación con los comediantes y exparticipantes de MasterChef Celebrity, la conductora de televisión habló de la forma en la que ha sobrellevado su matrimonio de 19 años. Bahamón aseguró que la principal característica de un matrimonio es la paciencia, y que los matrimonios están mal diseñados.

“A uno le dicen, de entrada, firme acá para toda la vida hasta que la muerte los separe (...) eso ya es un error (...) cuando uno se casa hace un contrato, una empresa, un negocio, y en ese contrato deberían existir cláusulas de incumplimiento y debería ser a término fijo (...) cuando uno se casa, a los 26, 25 o 24 años, en 20 años te siguen reclamando lo de hace 20 (...) yo ya no tiro como antes, ya no tengo esa habilidad física y mental, ya me duermo, ya no me gusta ir a cine todos los días (...) entonces, cinco años después, usted dice, hace cinco años hacíamos esto (...) salíamos de rumba jueves, viernes y sábado y estábamos regios, ya no (...) son las nuevas cláusulas, volvemos a empezar”, detalló.