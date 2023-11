Jamil Farah, novio de Carolina Cruz, se fue del país: “Bye bye Colombia”

Carolina Cruz ha vuelto a ser tema de conversación entre sus seguidores, y en esta ocasión por un tema que incluye a Jamil Farah, su novio, quien en horas recientes anunció que se fue de Colombia.

Carolina Cruz y Jamil Farah suelen viajar por el mundo, pero esta vez el joven salió solo del país Fotografía por: Instagram Carolina Cruz

¿Por qué el novio de Carolina Cruz se fue del país?

Por medio de su cuenta de Instagram, el sanandresano de 32 años compartió una historia en la que dio cuenta de un repentino viaje que emprendió.

Sin embargo, en esta ocasión no se llevó a la presentadora de Día a Día, pues su salida al extranjero no haría parte de unas vacaciones sino de sus compromisos laborales.

“Bye bye, Colombia. Comienza un nuevo proyecto. 1 %”, fue el mensaje que compartió Jamil Farah, acompañado de una fotografía en el aeropuerto. Ya en la mañana de este 29 de noviembre, confirmó su llegada a Houston (Estados Unidos).

Y aunque por ahora se desconoce el trabajo que va a desempeñar el novio de Carolina Cruz fuera del país, es clave mencionar que es piloto aviador de profesión y durante varios años laboró como tripulante de vuelos comerciales.

Como era de esperarse, la publicación de Farah generó una gran cantidad de reacciones, entre las cuales surgieron varias que señalaron una supuesta ruptura con Cruz. No obstante, dichos comentarios no tienen fundamento alguno y la pareja, en contraste, se ha mostrado cada vez más unida y enamorada.

Los planes entre Carolina Cruz y Jamil Farah

En charla con la revista Semana, la vallecaucana de 44 años habló sobre el tema del compromiso y los hijos con su actual pareja. Sin embargo, dejó en claro que están disfrutando de las primeras etapas de este noviazgo y pensar en ese tipo de responsabilidades sería algo precipitado.

“Nunca hemos hablado de eso, para nada (...) Seguimos en plan de conocernos, de disfrutar la vida, de pasar rico y de eso se trata”, agregó.

Por último, Carolina Cruz expuso cuáles son los planes a corto y mediano plazo que tiene con Jamil Farah, quien se convirtió en su novio hace poco menos de un año.

“Son temas que todavía como que no hablamos, no tocamos, creo que no estamos pensando en eso ahora, estamos pensando en seguir conociéndonos, en seguir pasando rico, en seguir interactuando, en seguir viajando. (...) Tenemos cada uno sus responsabilidades, sus cosas, entonces como que no es un proyecto que esté conversando”, concluyó al respecto la también modelo y empresaria.