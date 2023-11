Ana Karina Soto, en alerta por problemas de salud de su hijo Dante ¿Qué pasó?

Ana Karina Soto es reconocida por su labor como presentadora y figura de redes sociales. Sin embargo, su trabajo de tiempo completo es ser mamá de Dante, quien en días recientes ha estado bastante enfermo.

Dante es el único hijo que ha tenido Ana Karina Soto Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó al hijo de Ana Karina Soto?

Los problemas de salud del pequeño fueron expuestos por su propia madre a través de unas historias que colgó a su cuenta de Instagram. Allí, comentó que el niño ha padecido últimamente de serias afecciones respiratorias.

“Dante siguió tosiendo, así que en la noche le aplicamos Vicks VapoRub y utilizamos los inhaladores. También bebió mucha agua, le preparé una infusión de agua de panela, limón y jengibre”, explicó la presentadora de Buen Día Colombia, matutino del canal RCN.

De igual manera, Ana Karina Soto mencionó que su hijo tuvo que tomar terapias respiratorias. Y aunque hubo una leve mejoría, no se ha recuperado plenamente y esto tiene las alarmas prendidas en casa, donde también vive con el actor Alejandro Aguilar, padre del menor.

“Dante sigue con mocos y tos, entonces le acabo de dar los medicamentos y habrá que esperar a ver cómo evoluciona. De lo contrario, me tocaría llevarlo mañana al médico. Yo le he estado escribiendo al pediatra, por supuesto, y él me ha dicho qué debo darle. Sin embargo, me gustaría llevarlo a la clínica a ver qué me dicen”, concluyó al respecto la también modelo, quien hace poco habló por primera vez del video íntimo que un exnovio suyo filtró en internet.

Por su parte, Dante señaló que todavía siente algunas molestias, como dolor de cabeza, la congestión, debilidad y cansancio.

Así apoya Ana Karina Soto los deseos que tiene su hijo de ser actor

Durante la gala de los Premios Macondo 2023, la mujer de 43 años habló con la Revista Vea sobre cómo Dante, a sus 7 años, ha demostrado tener pasión y talento por la profesión de sus padres.

Cabe recordar que Soto también se ha desempeñado como actriz en Pandillas, guerra y paz, así como en Retratos y La Costeña y el Cachaco.

“Esto es lo que a él le gusta. De hecho, recientemente estuvo trabajando en un proyecto llamado Nubes. Entonces hemos decidido apoyarlo porque es lo que debemos hacer como padres, siempre estar atentos a aplaudir e impulsar los diferentes talentos que tengan nuestros niños. Así que estamos felices”, comentó Ana Karina.