Ana Karina Soto recordó la pesadilla que vivió por la filtración de su video íntimo

Ana Karina Soto es una de las figuras más populares de la televisión colombiana, gracias a informativos y magacines como Noticias RCN, Buen Día Colombia, Mañana Express y otros en los que ha participado como presentadora. Sin embargo, en 2007 protagonizó un escándalo por el cual pensó que su carrera se terminaría.

Ana Karina Soto atravesaba por uno de sus mejores momentos cuando todo sucedió

Ana Karina Soto y la filtración de su video íntimo

Aunque la comunidad internauta no era tan numerosa hace 16 años, una grabación de la santandereana teniendo relaciones íntimas se viralizó rápidamente en redes sociales y llegó a manos de millones de personas.

Las imágenes causaron gran revuelo en la opinión pública, teniendo en cuenta que en aquel momento Ana Karina brillaba en la conducción de Noticias RCN y concursaba en la cuarta temporada de Survivor: la isla de los famosos. Además, era una de las modelos más cotizadas del país y su imagen estaba en los cuadernos de miles de estudiantes.

Superar este oscuro momento no fue tarea fácil, pero Ana Karina Soto consiguió seguir adelante con una carrera que hoy goza de amplia trayectoria. Por eso ahora, después de tanto tiempo y de conformar una familia junto a su esposo Alejandro Aguilar y su hijo Dante, la mujer de 43 años revivió la pesadilla que atravesó en aquellos días.

¿Qué dijo Ana Karina Soto sobre su video íntimo?

Fue en el podcast que realiza Tatiana Franco, amiga y colega de la periodista del canal RCN, que el tema volvió a salir a flote después de 16 años. Allí recordó que una pareja que tenía en ese momento fue quien publicó el video sin su autorización.

“Me sentí violada porque si tú no permites algo y aun así lo hacen sin tu consentimiento, o si invaden tu intimidad de esa manera, pues tú te sientes vulnerada. Se trata de algo no consensuado, que no tiene el permiso de la otra persona (...) Me sentí atacada, humillada, ofendida y ultrajada porque era mi novio. En esos momentos uno no está pensando si tiene un celular en la mano porque uno está en un momento íntimo y muy privado”, expresó.

Por último, Ana Karina Soto mencionó que el apoyo de su familia y sus más cercanas amigas fue fundamental para poder cerrar este capítulo en su vida, aunque tiene algunas heridas abiertas.

“Yo soy una mujer con valores y principios, con una educación medianamente conservadora, por no decir muy conservadora. Entonces vivir una situación de esas, así como enfrentarse al escarnio público y a las suposiciones de la gente, fue muy duro y difícil, y todavía me cuesta mucho hablar del tema”, concluyó.