J Balvin dice “no” a la Inteligencia Artificial: ¿Por qué está en contra?

Después de lo que pasó con Bad Bunny y la clonación de su voz para crear una canción con IA, la pregunta es, ¿por qué no podría pasarle a otro artista? El artista puertorriqueño se molestó, y a muchos de sus fans no les gustó la canción. Pero, curiosamente, a quienes no siguen al cantante les pareció la mejor canción que han escuchado del ‘Conejo malo’.

Te puede interesar: Bad Bunny explotó furioso por canción que le crearon con inteligencia artificial

Bad Bunny. Fotografía por: Time

Por eso, hace unas semanas, la organización ARA, Alianza por los Derechos de los Artistas, que lucha por defender y proteger a los músicos, publicó una carta abierta al público sobre su opinión y posición en cuanto a la Inteligencia Artificial. Más de 250 artistas a nivel mundial se sumaron a la carta, entre ellos J Balvin.

Los artistas y compositores están diciendo “basta” a las empresas que usan Inteligencia Artificial (IA) para copiar su trabajo y no pagarles lo que merecen. Ellos reconocen que la IA puede ser genial si es bien usada, pero que sin leyes ni reglas claras está amenazando su creatividad y su privacidad. Piden a los empresarios y desarrolladores de esta tecnología, que se comprometan a no crear música con esta herramienta que reemplace su talento y a asegurarse de que reciban un pago justo por su talento.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ahora, la pregunta es ¿cómo va a hacer J Balvin para detener a Meta a usar sus datos públicos y los reels que él mismo sube a Instagram para que no sean usados en su herramienta de inteligencia artificial generativa que están desarrollando? En entrevista con la Revista VEA, la experta Verónica Rincón, CEO de Pila Online, una empresa dedicada a educar sobre ciberseguridad y protección de datos personales, reveló lo que Balvin y más artistas pueden hacer.

“Esta herramienta que está desarrollando Meta, según la descripción que ellos mismos dan, puede hacer cosas increíbles con la información, como crear un video de un cantante famoso”, asegura Rincón.

¿Qué podría hacer la IA con los datos de J Balvin?

Por ejemplo, una cuenta de un bar, un nuevo licor o una marca de ropa, podría decirle a Instagram que genere un video donde J Balvin cante una canción donde nombre sus productos o servicios, sin necesidad de pagarle los servicios al cantante. “La IA utilizará imágenes y sonidos previos del cantante para crear un video que parezca realista”, explica la experta.

Asimismo, la especialista en protección de datos, también asegura que la IA “podría generar un video donde J Balvin esté dando una entrevista respondiendo preguntas específicas sobre un producto, su opinión sobre algún asunto político, y su agradecimiento en apoyo a alguna marca, que en verdad no lo haya apoyado”.

Algunas personas podrían darse cuenta de que el video no es real, pero ¿está todo el mundo capacitado para detectarlo? ¿Y qué pasa si el video es de un avatar que se parece al cantante? ¿No es suficiente para darle ventaja a una marca o servicio sobre la creatividad auténtica del artista?

Te puede interesar: Billboard Mujeres Latinas en la Música: Karol G fue honrada como ‘Mujer del año’

“Mientras algunos pueden notar la diferencia, otros no lo harán. La IA podría crear contenido tan convincente en el futuro cercano que podría engañar a cualquiera”, resalta Verónica Rincón.

Finalmente, Rincón plantea lo siguiente: “la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿queremos un mundo donde las marcas usan avatares falsos en lugar de apoyar la creatividad genuina? ¡Creo que es hora de informarnos, buscar la forma de defender lo auténtico y valorar el arte verdadero!”