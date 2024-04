¿J Balvin y Valentina Ferrer tendrán otro hijo? Esto respondió sobre el matrimonio

Con 30 años, Valentina Ferrer, modelo, actriz, presentadora, empresaria y madre, es la representación de una exitosa mujer que ha alcanzado sus metas y sueños, además de conformar la familia perfecta con J. Balvin y su hijo Río.

El artista antioqueño y la modelo argentina son muy reservados con su vida privada y prefieren estar alejados de las cámaras. Fotografía por: INSTAGRAM DEL ARTISTA

La argentina, con una belleza imponente y un gran talento delante de cámaras, saltó a la fama en el 2014, cuando fue elegida en el 2014 Miss Argentina y representó a su país en Miss Universo. Este evento le cambió la vida. “Entendí que me interesaba mucho la parte del modelaje, viajar, aprender de otras culturas”, comentó Ferrer, quien se inspiró luego de ver las dietas de competidoras en este concurso para crear Kapowder. “Yo soy celíaca y siempre me ha interesado mucho la nutrición, me encanta saber para qué sirve cada ingrediente, y así es como surge Kapowder. Es como enseñar a llevar un estilo de vida saludable, disfrutarlo y no hacer dietas que ni te gustan ni son buenas a futuro”.

Con el nacimiento de Río, el 27 de junio de 2021 en Nueva York, Valentina cumplió otro de sus sueños. Ya poseía su propia empresa, ahora tenía su hijo. “Mi mayor sueño siempre fue ser mamá y tener una empresa para dedicarle tiempo a mi hijo”, comentó en ese entonces. Y es que la modelo siempre había anhelado la maternidad, “Todo te cambia: la mirada, la forma de pensar, todo, es algo impresionante”, confesó en entrevista para ¡HOLA! TV

¿Valentina Ferrer tendrá otro hijo con J Balvin?

Ahora, siendo madre y empresaria, dos de sus sueños cumplidos, a Valentina la han confrontado sobre si estar vestida de novia y tener un matrimonio de cuento de hadas, es un anhelo por cumplir. “Nunca fue como algo que dijera: ‘Me tengo que casar’ y si en algún momento de mi vida lo hago, sería algo íntimo, para nosotros”, comentó en una oportunidad.

El tema volvió a surgir, y hace pocos días en Despierta América, de Univisión, respondió, cuando fue cuestionada sobre si tendría planes de llegar al altar con J Balvin, “No sé, pregúntenle a él”. Y ante el interrogante de si consideraba necesario tener un documento para oficializar una relación, o si la unión libre era lo mejor, Ferrer contestó: “Yo creo que tener un hijo habla más que estar casados”.

Sobre la posibilidad de darle en el futuro un hermanito o hermanita a Río y que la familia crezca, Valentina se mostró más dispuesta. “Sí, a mí sí me daría gusto ser mamá de más de un hijo”, admitió, pero comentó que no hay planes concretos al respecto. Por el momento, esta familia busca pasar el mayor tiempo juntos, disfrutando de los parques cercanos a su casa, yendo al gimnasio, a la guardería y trabajando en casa cuando sus agendas laborales lo permitan.