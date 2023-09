“Igualito a Feid”: Jorge Rausch subió foto y lo compararon con el novio de Karol G

Jorge Rausch, jurado de MasterChef Celebrity, generó decenas de comentarios de sus seguidores en redes sociales, luego de subir una foto de su juventud. En la imagen, de acuerdo con quienes reaccionaron a la publicación, el chef se ve ‘igualito’ al colombiano Feid, cantante de reguetón y actual pareja de Karol G. El famoso cocinero contó que la imagen fue tomada en Eliat, en Israel.

“TBT (throwback thursday) Mar tojo Elliat, relajándome después de bucear circa. 1995. ¿Qué opinan?”, escribió Rausch en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram. En la imagen se le ve usando, además de una pantaloneta, una gorra y unos lentes que también suele usar Ferxxo, como se le conoce popularmente a Feid.

“Pensé que estaba viendo el IG (Instagram) del Ferxxo”, “Pensé que era Feid”; “Igualito a Feid”; “El Ferxxo, mor”; “Feid, pille a su cucho pues mor”, se lee en los comentarios que recibió el chef colombiano de origen polaco y austríaco.

Es de destacar que esta no es la primera vez que Jorge Rausch comparte fotografías de su juventud, de hecho, es una práctica recurrente en sus redes sociales. En agosto compartió una imagen de 1987, cuando se encontraba de paseo en las Islas Vírgenes.

A Jorge Rausch lo compararon con Gustavo Cerati

En julio del 2022, por otra fotografía, al chef lo compararon con Gustavo Cerati. Hace varios años, Rausch llevaba el cabello largo y rizado, por lo que no fue difícil para sus seguidores compararlo con el cantante de rock argentino, quien tenía el mismo look.

“Jorge Cerati”, “Pensé que era Cerati”, escribieron quienes reaccionaron a la fotografía.

En sus redes sociales, el chef es muy activo, de hecho, además de la publicación constante de fotografías de su pasado, Rausch suele compartir imágenes de sus viajes y de su estilo de vida saludable.

Recientemente estuvo de paseo en Escocia, incluso, subió fotos usando una clásica falda escocesa. También estuvo pasando algunos días en Londres y en Tel Aviv.

La vida saludable de Jorge Rausch

Además de los vlogs que ha subido sobre sus recorridos a esos lugares del mundo, a principios de agosto usó sus redes sociales para contar como, tres años atrás, había decidido cambiar su estilo de vida para ser un hombre más saludable.

“Estaba pasado de peso, sintiéndome cansado y mis exámenes de sangre eran regulares. Hoy día no soy ni cerca a perfecto, tengo 53 años, pero me siento mejor que a los 20 (...) no soy modelo fitness ni nada parecido, pero estoy orgulloso de mi proceso (...) soy más feliz, más tranquilo, más enfocado y sereno que nunca antes″, escribió.