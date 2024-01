Guiones de ‘Friends’ serán subastados tras ser encontrados en la basura

El primer capítulo de Friends salió al aire el 22 de septiembre de 1994, en la cadena NBC. La producción se convirtió en una las más importantes de la historia, tanto, que se extendió a diez temporadas protagonizadas por Jennifer Aniston (Rachel Green), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matthew Perry (Chandler Bing), David Schwimmer (Ross Geller), Courteney Cox (Monica Geller) y Matt LeBlanc (Joey Tribbiani).

En la actualidad, la serie, que cuenta la historia de la relación de seis amigos que viven en Nueva York y se reúnen ocasionalmente en el café Central Perk para hablar de sus vivencias, está disponible en HBO Max. En la misma plataforma, en el 2021, se estrenó Friends: The Reunion, documental donde los actores se reencontraron para hablar del programa que los lanzó al estrellato.

Encontraron guiones de ‘Friends’ en la basura

Recientemente, gracias a información obtenida por medios de comunicación internacionales, se reveló que se subastarán uno de los guiones originales de la comedia. El material fue encontrado en la basura en los 90′s.

Según se supo, el guion corresponde al capítulo titulado ‘El de la boda de Ross’, donde aparece la icónica escena del matrimonio de Ross con Emily, en Londres, y el inicio del romance entre Monica y Chandler.

Según algunas fuentes, los guiones debían ser destruidos por los encargados de producción, pero, al parecer, se hizo caso omiso a la orden y un empleado que trabajó en las grabaciones encontró uno en la basura y decidió guardarlo en un cajón. Ahora, 25 años después, es una reliquia.

Los subastadores que tienen el material de sus manos, le fijaron un precio que asciende a las 600 u 800 libras esterlinas.

“Los encontré en un contenedor un par de semanas después de terminar el rodaje. Parte de mi trabajo era asegurarme de que todo estuviera ordenado y que no quedara basura. No estaba seguro de qué hacer con ellos, así que los puse en el cajón de mi oficina. Recuerdo haberme preguntado a qué miembro del elenco podrían haber pertenecido”, comentó el trabajador que hizo el hallazgo, y añadió que no es admirador de la serie, pues confesó que el humor estadounidense no es lo suyo, pero destacó que espera, de corazón, que el material llegue a manos de un verdadero fan de la serie.

“Dejé Fountain Studios en 1999 y cuando vine a limpiar mi escritorio simplemente puse todo en una gran caja de cartón (...) No fue hasta que revisé la casilla unos meses después que los encontré. Terminaron en un cajón junto a la cama y ahí siguen desde entonces. Podría haberlos tirado fácilmente. Recientemente estuve limpiando mi casa antes de una mudanza y me los encontré de nuevo”, añadió.