Adriana Lucía celebró el segundo cumpleaños de sus gemelas. Así lucen

Adriana Lucía y Felipe Buitrago, casados desde el 2011, conforman una de las parejas más estables de la farándula nacional y se convirtieron en padres por primera vez en el 2012, cuando nació Salomón.

En octubre del 2021, la artista detrás de canciones como Puedo ser y Llegaste tú, anunció que se encontraba embarazada nuevamente.

La sorpresa impactó el doble a los fanáticos de la nacida en El Carito, pues la cantante no solo sería madre por segunda vez, sino que además estaba a la espera de gemelas.

“Jamás pero jamás se me pasó por la cabeza que iba a ser mamá de gemelos o gemelas. Fue totalmente espontáneo y fue en la primera ecografía en donde nos enteramos que no sería uno solo. Yo pensaba que el doctor me estaba “mamando gallo” y me reí, pensando que era una broma pero me miró a los ojos y me dijo: “se lo juro por mi mamá que es verdad” y fue allí en donde supimos que la felicidad venía multiplicada”, escribió en una publicación hecha en su cuenta de Instagram.

Adriana Lucía contó que su hijo Salomón llevaba varios años pidiéndole que le diera un hermanito o hermanita, por lo que ella y su esposo consideraron que se trataba de una buena idea ser padres por segunda vez.

Según reveló, duró un largo rato esperando a quedar embarazada, pero sin desesperarse. También comentó que supo que estaba a la espera de sus hijas antes de hacerse la prueba para confirmar.

“Salí con cara de embarazada del baño y prácticamente tiré la prueba en la mesa del comedor y todos empezamos a llorar y Salomón a saltar y a llamar a abuelos y abuelas y obviamente a los tíos y la tía linda (...) todos festejamos y lloramos”, relató en sus redes sociales.

Las hijas gemelas de Adriana Lucía cumplen dos años

Finalmente, el 11 de enero del 2022 nacieron Carlota y Simona, quienes hoy están cumpliendo dos años de edad.

La cordobesa usó sus redes sociales para festejar el cumpleaños de las menores y, en su cuenta de Instagram, mostró a las dos bebitas usando trajes de baño color salmón con detalles azules. “Son felices en el mar y yo soy feliz de saber que una parte mía vive en ellas”, comentó al lado de una galería de fotografías.