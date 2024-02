Grammy 2024: estos fueron los ganadores de la ceremonia

En la noche del 4 de febrero se celebró la edición número 66 de los premios Grammy, ceremonia en la que se entregan reconocimientos a lo mejor de la música del último año según la Academia Nacional de Grabación de las Artes y Ciencias de Estados Unidos. Hasta el Crypto.com Arena de Los Ángeles llegaron los artistas que fueron nombrados en la lista de los nominados.

La velada tuvo varias sorpresas, desde atuendos llamativos y extravagantes, hasta la presentación de artistas como Dua Lipa, SZA, Billy Joel, Burna Boy y Billie Eilish. Así mismo, algunos artistas lograron llevarse su primer gramófono, entre ellos, la estadounidense Miley Cyrus. La recordada ‘Hannah Montana’ se llevó una estatuilla en la categoría Mejor interpretación de pop en solitario gracias a su popular tema Flowers.

Karol G ganó un Grammy con ‘Mañana será bonito’

Colombia no se quedó atrás, de hecho, Karol G se quedó con un premio en la categoría de Mejor álbum de música urbana, gracias a su creación Mañana será bonito. Maluma, su colega, fue en el encargado de darle el premio. El paisa no ocultó su emoción y, antes de pronunciar el nombre de ‘la bichota’, comentó: “Qué viva Colombia”.

“Esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy. Estoy muy feliz, muy nerviosa y muy emocionada de estar al frente de tantas leyendas que admiro y respeto (...) Esto es algo hermoso, mi álbum me ha dado los mejores recuerdos de toda mi vida. Mis fans que vinieron y disfrutaron mi disco, me motivan, me inspiran: les prometo que siempre les daré lo mejor de mí, espero que este sea el primero de muchos”, sentenció la nacida en Medellín.

Lista completa de los ganadores de los premios Grammy 2024

Aquí te presentamos la lista completa de los artistas que fueron homenajeados en la prestigiosa velada.

Álbum del año: Taylor Swift - Midnights

Mejor canción del año: Billie Eilish - What was I made for?

Mejor grabación del año: Miley Cyrus - Flowers

Mejor álbum vocal pop: Taylor Swift - Midnights

Mejor interpretación pop en solitario: Miley Cyrus - Flowers

Mejor actuación de dúo/grupo pop: SZA Featuring Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine

Mejor álbum de música urbana: Karol G - Mañana será bonito

Mejor canción R&B: SZA - Snooze

Mejor grabación pop dance: Kylie Minogue - Padam Padam

Mejor álbum country: Lainey Wilson - Bell Bottom Country

Mejor álbum rap: Killer Mike - Michael

Mejor canción rap: Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

Mejor actuación rap: Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

Mejor álbum rock: Paramore - This Is Why

Mejor actuación rock: Boygenius - Not Strong Enough

Mejor canción rock: Boygenius - Not Strong Enough

Mejor grabación dance/electrónica: Skrillex, Fred again.. & Flowdan - Rumble

Mejor álbum dance/electronica: Fred again.. - Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

Mejor álbum latino tropical: Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) - Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum de música mexicana (incluído tejano): GÉNESIS - Peso Pluma

Mejor álbum pop tradicional vocal: Laufey - Bewitched

Mejor álbum de americana: Jason Isbell and the 400 Unit - Weathervanes

Mejor actuación metal: Metallica - 72 seasons

"What Was I Made For?" de Billie Eilish gana "Canción del Año" en los GRAMMYs 2024.



En tan solo 4 años, Billie Eilish es ahora 9 veces ganadora en los GRAMMYs. pic.twitter.com/5NmYDVm5He — Indie 505 (@Indie5051) February 5, 2024

Mejor audiolibro o grabación narrada: Michelle Obama - The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times

Mejor actuación música alternativa: Paramore - This Is Why

Mejor artista nuevo: Victoria Monét

Mejor álbum R&B: Victoria Monét - Jaguar II

Mejor actuación rap melódico: Lil Durk feat J Cole - All My Life

Compositor del año, no clásico: Theron Thomas

Mejor actuación country en solitario: Chris Stapleton - White Horse

Mejor canción country: Chris Stapleton - White Horse

Mejor actuación de americana: Brandy Clark ft. Brandi Carlile - Dear Insecurity

Mejor video musical: The Beatles - I’m Only Sleeping

Mejor banda sonora para medios visuales: Ludwig Göransson - Oppenheimer

Mejor banda sonora compilatoria para medios visuales: Artistas varios - “Barbie, el álbum”

Mejor canción escrita para medios visuales: Billie Eilish - What Was I Made For?

Mejor banda sonora para videojuegos u otros medios interactivos: Star Wars Jedi: Survivor - Stephen Barton y Gordy Haab, compositores

Mejor álbum de poesía hablada: The Light Inside - J. Ivy

Mejor álbum de música global: This Moment - Shakti

Mejor álbum gospel: All Things New: Live In Orlando - Tye Tribbett

Mejor interpretación gospel: All Things - Kirk Franklin

Mejor álbum de raíces gospel: Echoes Of The South - Blind Boys Of Alabama

Mejor canción de raíces estadounidenses: Cast Iron Skillet - Jason Isbell, compositor (Jason Isbell And The 400 Unit)

Mejor álbum de blues tradicional: All My Love For You - Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo: Blood Harmony - Larkin Poe

Mejor filme musical: Moonage Daydream - (David Bowie) Brett Morgen, director de video

Mejor álbum de comedia: What’s In A Name?- Dave Chappelle

Mejor álbum de teatro musical: Some Like It Hot