Diana Ángel habló de su pareja y de lo enamorada que está

Quedan tan solo días para el estreno de la versión colombiana del reality La casa de los famosos, aquel que pondrá a prueba la paciencia y la capacidad de convivencia de 22 celebridades del país. La producción, que será emitida por el canal RCN a partir del 11 de febrero, tendrá, entre otras personalidades de la industria del entretenimiento nacional, a Martha Isabel Bolaños, Omar Murillo y La segura.

“La casa de los famosos Colombia es una experiencia de entretenimiento en vivo que captura la vida cotidiana y los retos únicos de diversas celebridades colombianas.En este formato de renombre mundial, las celebridades son filmadas 24/7, permitiendo a los espectadores ser testigos de cada momento de drama, emoción y acción. Este programa no solo se centra en la convivencia de los famosos en la casa, sino que también los pone a prueba en diversas competencias”, explica la cadena televisiva encargada de la transmisión acerca de la sinopsis del formato.

Diana Ángel estará en ‘La casa de los famosos’

Diana Ángel, actriz colombiana, fue una de las primeras artistas en ser confirmadas para hacer parte del concurso que entregará 400 millones de pesos al ganador. Recientemente, en una entrevista con Laura Acuña, para el programa La sala de Laura Acuña, la también cantante habló de su decisión de hacer parte del programa. Así mismo, habló de su vida personal, especialmente, de la relación amorosa que hoy sostiene.

“Me pareció interesante, un programa que va a levantar ampollas y me gusta estar en medio de eso, es un experimento chévere, siempre dije que sí, aunque lo consulté con mi familia y mis amigos, y suena muy interesante”, contó la bogotana.

Diana Ángel habló de su novio, un cineasta

La artista mencionó, además, que se encuentra en una estable relación amorosa, y que su novio llegó a su vida luego de pasar un año sola tras terminar una relación de cuatro años. Fue gracias a una amiga que conoció a quien hoy es su pareja.

“Me senté con mi amiga y esa persona y sentí que él era intenso, como una copia mía, así que dije: ‘es mejor no sabotear esto, porque siempre huyo de esas personas’. Pero lo conocí y entendí que es un man que por fin llegó para estar pendiente de mí”, inició diciendo la recordada Gabriela Sánchez de la legendaria telenovela Francisco, el matemático.

La mamá de Damián reveló que está de novia desde octubre del 2023, y que su nuevo compañero de vida es un cineasta. “Incluso puedo decir que ambos estuvimos en un viaje en diciembre de 9 días, donde pensé que lo iba a matar, pero no, iba superando día a día y vamos muy bien (...) Además, él pasa mucho tiempo con su hijo, tiene ese acuerdo con la mamá y eso me ha hecho pensar que es responsable, amoroso, que ya no pierde el tiempo porque tiene prioridades en su vida”, añadió.