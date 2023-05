Hace unos días, Viña Machado, actriz de Enfermeras y Leandro Díaz, se convirtió en tendencia luego de presentar púbicamente a su novio Eduardo Pérez, pues es 12 años menor que ella.

La pareja llegó junta a un evento y en entrevista para Vea, revelaron algunos detalles de su relación. “Sí se sorprenden, pero a nosotros nos da igual, que piensen lo que quieran, nosotros no tenemos una relación por los demás, que se hagan películas, que digan lo que quieran, que nos conocimos o ayer pasado mañana, estamos felices que es lo importante”, dijo la actriz.

¿Quién es Eduardo Pérez, novio de Viña Machado?

Al igual que Virginia María, como es su nombre de pila, Eduardo Pérez también hace parte del mundo de la televisión. El joven tiene 31 años y es recordado por su participación en Chica Vampiro, El cartel de los sapos: el origen, Yo soy Franky y Enfermeras, producción donde compartió set con la samaria de 43 años.

Eduardo nació en Medellín y también se ha destacado en el mundo del modelaje. Ha hecho campañas publicitarias y gracias a su talento ya suma 294 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica fotos y videos de su entorno laboral y personal.

Viña Machado respondió a críticas por su noviazgo con Eduardo Pérez

Eduardo y Viña han sido muy reservados con su vida privada. Hasta el momento, no han publicado muchas cosas juntos en sus redes sociales, salvo hace unos días, que la actriz se defendió de las críticas. Para ello, realizó una publicación que decía: “está muy guapo y es un bello que ha llegado a nuestras vidas a llenarnos de amor y respeto. Y si a usted le parece que parezco su mamá, poco me importa lo que a usted le parezca. Usted sale con su papá y yo no digo na’”, escribió junto a una foto donde aparecen juntos.

Pese a las críticas, la pareja ha sido apoyada por muchos de sus amigos y seguidores. “Qué rico tener novio joven”, “ese hombre es muy churro y Viña es hermosísima”, “que sean felices y que disfruten”, “para ser feliz se necesita ignorar ese tipo de comentarios”, “que dejen la envidia”, se ven espectaculares”, “la edad es mental y la vida es corta”, son algunos de los mensajes que le han dejado sus seguidores.