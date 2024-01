Exparticipante de ‘El Desafío’ se hizo cirugía y ahora enfrenta problemas de salud

En el año 2023 el canal Caracol hizo historia al recibir a la primera mujer trans en el programa de pruebas física El Desafío. Se trató de Daniela Taborda, una modelo de 29 años oriunda de Río frío, Valle.

La activista de derechos de la comunidad LGBTIQ+ no logró ganar el concurso, pero sí quedarse en la memoria de los fanáticos del formato.

Recientemente, la creadora de contenido reveló, en una entrevista con La Red, que se encuentra teniendo problemas de salud a causa de una cirugía estética que se realizó hace varios años. Según contó, fue a los 19 años que decidió ponerse implantes mamarios para acercarse más a la apariencia física que tanto deseaba.

Puedes leer también: ¿Cuándo son los premios Grammy y dónde verlos?

“Los senos, para una mujer que está en proceso transición, son esa seguridad y esa afirmación que se nos da como mujeres. Es ese paso a seguir para sentirnos más seguras, más femeninas. El sueño más grande mío, desde que empecé mi tránsito, a los 14 años, era tener mis senos”, mencionó al comenzar su relato en el programa de entretenimiento de los fines de semana del canal Caracol.

¿Qué le pasó a Daniela Taborda de ‘El Desafío’?

Cuando superó la mayoría de edad, entonces, se acercó a un cirujano que le dio plena confianza. El supuesto especialista le aseguró que hacía parte de una asociación de cirujanos plásticos de Brasil, por lo que la celebridad televisiva decidió poner el procedimiento en manos del presunta experto.

De acuerdo con lo que dijo Daniela a La Red, desde hace algunos meses ha estado sintiendo malestar e incomodidad en su seno izquierdo, incluso, ha sentido dificultades para respirar correctamente. Lo que le preocupa es, además de su salud, que luego se enteró de que quien la intervino tiene antecedentes negativos, incluso, denuncias por malas ejecuciones de operaciones.

Se trataría de Ignacio Soler, quien fue imputado en el 2020 por el delito de homicidio simple con causas dolorosas por la muerte de Wendy Alexandra, una mujer que sometió a un procedimiento con él.

“Estoy en ese dilema en el que me tengo que volver a operar, pero tengo miedo. No sé cómo buscar esa persona que me vuelva a generar la confianza que necesito (...) no sé si me metieron senos usados, o las prótesis eran de una muerta, porque ese médico, que se hacía pasar por cirujano plástico, tiene procedencia de matar personas. Tiene más de 25 demandas por malos procedimientos”, mencionó.

Te puede interesar: En ‘La Voz Kids’, Andrés Cepeda habló de la enfermedad de su papá

Para terminar la entrevista, Taborda le aconsejó a quienes están interesados en hacerse procedimientos estéticos, a revisar profundamente el historial profesional del experto seleccionado. “Es una experiencia de vida, es un llamado a todas las colombianas para que no se hagan estos procedimientos en cualquier parte”, reflexionó.